Chávez přišel do Sparty jako příležitost, ale... Problém u Vindahla i Uchenny
V brance Sparty nastoupil proti Karviné (2:0) opět Jakub Surovčík. Slovenský gólman dostal šanci v polovině února, když nahradil zraněného Petera Vindahla. Ten je mimo kvůli problémům s palcem už osm zápasů v řadě. Další problémy nastaly u Emannuela Uchenny i Jhoannera Cháveze.
V tuto chvíli není jasné, jak dlouho bude Peter Vindahl, jasná brankářská jednička, ještě chybět. „Dal bych vám přímou odpověď, ale čekáme na druhý lékařský posudek,“ reagoval na tiskové konferenci trenér Brian Priske. Na dotaz, jestli Vindahl půjde do akce ještě do konce této sezony, pronesl následující: „V tento moment to nevypadá dobře, není to úplně pozitivní.“
Podobně hovořil v případě stopera Emmanuela Uchenny, který marodil od začátku loňského listopadu. Na herním soustředění se měl už zapojit do hry, ale nestalo se. Dvakrát naskočil akorát v březnu do zápasů Konferenční ligy proti Alkmaaru. Dohromady absolvoval zhruba 150 minut.
Jenže Sparta uvedla pro utkání s Karvinou, že chybí v nominaci ze zdravotních důvodů. Znovu. „Je to stejné zranění (problém s třísly), pořád tam cítí bolest,“ informoval Priske. „Pokoušeli jsme se ho dostat zpátky na hřiště, ale po zápase s Alkmaarem se mu to zase zhoršilo. Nejsem úplně optimistický v tom, že by nastoupil do konce sezony,“ doplnil.
Chávez? Není to dobré, řekl Priske
Letenští kromě dvojice Vindahl a Uchenna postrádají také Magnuse Kofoda Andersena, Siverta Mannsverka, Ondřeje Penxu, Matěje Ryneše, Patrika Vydru a Jhoannera Cháveze. Poslední z nich, tedy ekvádorský obránce, přišel do Sparty před dvěma měsíci na hostování s opcí z francouzského celku Lens, kde se potýkal se svalovým zraněním.
„Příchod Jhoannera vnímáme jako příležitost. Bude potřebovat určitý čas na adaptaci, protože delší dobu nebyl v pravidelné zápasové zátěži. Od prvního dne se zapojí do plného tréninku a přejeme si, aby co nejrychleji ukázal své přednosti a dostal se do správného rytmu,“ uvedl pro klubový web sportovní ředitel Tomáš Rosický.
Jenže Chávez odehrál poslední soutěžní utkání odehrál v polovině října za ekvádorskou reprezentaci (zaznamenal devět minut). Ve Spartě nebyl ještě ani v zápasové nominaci. „Není to dobré, je nadále zraněný,“ utrousil Priske. „Ztratili jsme několik důležitých hráčů, dobrých kluků, ale blíž k tomu nemám co říct,“ zakončil.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|27
|20
|7
|0
|60:20
|67
|2
Sparta
|27
|17
|6
|4
|56:30
|57
|3
Plzeň
|27
|14
|7
|6
|49:33
|49
|4
Jablonec
|27
|14
|6
|7
|35:27
|48
|5
Liberec
|27
|11
|9
|7
|40:26
|42
|6
Hr. Králové
|27
|11
|7
|9
|37:32
|40
|7
Olomouc
|27
|11
|7
|9
|30:29
|40
|8
Karviná
|27
|10
|3
|14
|38:46
|33
|9
Pardubice
|27
|8
|8
|11
|33:44
|32
|10
Zlín
|27
|8
|7
|12
|32:41
|31
|11
Ml. Boleslav
|27
|7
|9
|11
|40:51
|30
|12
Teplice
|27
|6
|11
|10
|27:33
|29
|13
Bohemians
|27
|7
|6
|14
|20:34
|27
|14
Slovácko
|27
|5
|8
|14
|23:38
|23
|15
Baník
|27
|5
|7
|15
|24:38
|22
|16
Dukla
|27
|3
|10
|14
|16:38
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu