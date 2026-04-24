Program nadstavby Chance Ligy: Termín posledního derby Slavia vs. Sparta

Program nadstavby Chance Ligy
Program nadstavby Chance LigyZdroj: iSport.cz
Petr Adam
Chance Liga
Už za měsíc bude nejpozději jasno, kdo získá titul v Chance Lize. Po zítřejším závěrečném kole základní části se nejvyšší fotbalová soutěž v Česku rozdělí na tři části. Zatím známe pouze program dvou vedoucích týmů a víme, kdy se odehraje poslední derby Sparta vs  Slavia v sezoně. Konkrétní termíny zápasů jsou známé už nyní.

Skupina o titul

Hraje se systémem každý s každým jednokolově. Klubům zůstává celkový počet dosažených bodů v základní části. Kluby umístěné v tabulce základní části na 1. – 3. místě hrají tři utkání na domácím stadionu, kluby umístěné na 4. – 6. místě hrají dvě utkání na domácím stadionu.

Rozpis utkání:

  • 1. kolo  
    Sobota 2. května 18:00  6. – Slavia (Oneplay)
    Neděle 3. května 15:30 3. – 5.(Oneplay)
    Neděle 3. května 18:30 Sparta - 4. (Oneplay)
  • 2. kolo
    Sobota 9. května 16:00 3. – 6. (Oneplay)
    Sobota 9. května 19:00 Slavia - Sparta (Oneplay)
    Neděle 10. května 18:30 4. – 5.(Oneplay)
  • 3. kolo
    Úterý 12. května 20:00 Sparta - 3. (Oneplay)
    Středa 13. května 17:30 5. - 6. (Oneplay)
    Středa 13. května 20:00 Slavia - 4. (Oneplay)
  • 4. kolo
    Neděle 17. května 17:00 5. – Slavia (Oneplay)
    Neděle 17. května 17:00 6. – 2. (Oneplay)
    Neděle 17. května 17:00 3. – 4.(Oneplay)
  • 5. kolo
    Neděle 24. května 14:00 Slavia – 3. (Oneplay)
    Neděle 24. května 14:00 2. – 5.(Oneplay)
    Neděle 24. května 17:00 4. – 6. (Oneplay)

Play-off o umístění

Hraje se vyřazovacím způsobem na dvě utkání. První utkání se hrají na stadionu klubu, který se v základní části umístil níže. Vítěz play-off získá konečné 7. místo, finanční bonus a volný los pro 2. kolo Poháru FAČR pro následující sezonu.

Semifinále:

  • 1. utkání
    Sobota 2. května 15:00 10. – 7., 9. – 8. (Oneplay)
  • 2. utkání
    Neděle 10. května 15:00 7. – 10., 8. – 9. (Oneplay)

Finále:

  • 1. utkání
    Sobota 16. května 17:00 vítěz 7. – 10. vs. vítěz 8. – 9. (Doma hraje hůře umístěný tým) (Oneplay)
  • 2. utkání
    Sobota 23. května 14:00 vítěz 7. – 10. vs. vítěz 8. – 9. (Doma hraje lépe umístěný tým) (Oneplay)

Skupina o záchranu

Hraje se systémem každý s každým jednokolově. Klubům zůstává celkový počet dosažených bodů v základní části. Kluby umístěné na 11. – 13. místě hrají tři utkání na domácím stadionu, kluby na 14. – 16. místě hrají dvě utkání na domácím stadionu.

Rozpis utkání:

  • 1. kolo
    Sobota 2. května 15:00 16. – 11. (Oneplay)
    Sobota 2. května 15:00 12. – 14. (Oneplay)
    Neděle 3. května 13:00 13. – 15. (Oneplay)
  • 2. kolo
    Sobota 9. května 14:00 11. – 12. (Oneplay)
    Sobota 9. května 14:00 13. – 16. (Oneplay)
    Sobota 9. května 14:00 14. – 15. (Oneplay)
  • 3. kolo
    Úterý 12. května 17:30 11. – 14. (Oneplay)
    Úterý 12. května 17:30 12. – 13. (Oneplay)
    Úterý 12. května 17:30 15. – 16. (Oneplay)
  • 4. kolo
    Sobota 16. května 17:00 15. – 11. (Oneplay)
    Sobota 16. května 17:00 16. – 12. (Oneplay)
    Sobota 16. května 17:00 13. – 14. (Oneplay)
  • 5. kolo
    Sobota 23. května 14:00 11. – 13. (Oneplay)
    Sobota 23. května 14:00 12. – 15. (Oneplay)
    Sobota 23. května 14:00 14. – 16. (Oneplay)

Pravidla pro určení konečného pořadí

Pokud mají dvě nebo více družstev po odehrání základní i nadstavbové části (skupiny o titul a o záchranu) shodný počet bodů, rozhodují o jejich pořadí následující kritéria:

  • Body ze základní části
  • Body ze vzájemných utkání
  • Skóre ze vzájemných utkání
  • Góly ve vzájemných utkáních
  • Celkový brankový rozdíl 
  • Celkový počet vstřelených branek
  • Soutěž Fair-play
  • Los

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia29208161:2268
2Sparta29196460:3163
3Jablonec29156840:3151
4Plzeň29148749:3450
5Hr. Králové29137942:3446
6Liberec291110841:2943
7Olomouc291271033:3243
8Karviná291231443:4839
9Pardubice291081136:4538
10Zlín29971336:4534
11Bohemians29961424:3533
12Ml. Boleslav297111141:5232
13Teplice296111229:3729
14Slovácko29581625:4323
15Baník29571725:4422
16Dukla293111518:4120
Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

