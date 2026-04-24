Program nadstavby Chance Ligy: Termín posledního derby Slavia vs. Sparta
Už za měsíc bude nejpozději jasno, kdo získá titul v Chance Lize. Po zítřejším závěrečném kole základní části se nejvyšší fotbalová soutěž v Česku rozdělí na tři části. Zatím známe pouze program dvou vedoucích týmů a víme, kdy se odehraje poslední derby Sparta vs Slavia v sezoně. Konkrétní termíny zápasů jsou známé už nyní.
Skupina o titul
Hraje se systémem každý s každým jednokolově. Klubům zůstává celkový počet dosažených bodů v základní části. Kluby umístěné v tabulce základní části na 1. – 3. místě hrají tři utkání na domácím stadionu, kluby umístěné na 4. – 6. místě hrají dvě utkání na domácím stadionu.
Rozpis utkání:
- 1. kolo
Sobota 2. května 18:00 6. – Slavia (Oneplay)
Neděle 3. května 15:30 3. – 5.(Oneplay)
Neděle 3. května 18:30 Sparta - 4. (Oneplay)
- 2. kolo
Sobota 9. května 16:00 3. – 6. (Oneplay)
Sobota 9. května 19:00 Slavia - Sparta (Oneplay)
Neděle 10. května 18:30 4. – 5.(Oneplay)
- 3. kolo
Úterý 12. května 20:00 Sparta - 3. (Oneplay)
Středa 13. května 17:30 5. - 6. (Oneplay)
Středa 13. května 20:00 Slavia - 4. (Oneplay)
- 4. kolo
Neděle 17. května 17:00 5. – Slavia (Oneplay)
Neděle 17. května 17:00 6. – 2. (Oneplay)
Neděle 17. května 17:00 3. – 4.(Oneplay)
- 5. kolo
Neděle 24. května 14:00 Slavia – 3. (Oneplay)
Neděle 24. května 14:00 2. – 5.(Oneplay)
Neděle 24. května 17:00 4. – 6. (Oneplay)
Play-off o umístění
Hraje se vyřazovacím způsobem na dvě utkání. První utkání se hrají na stadionu klubu, který se v základní části umístil níže. Vítěz play-off získá konečné 7. místo, finanční bonus a volný los pro 2. kolo Poháru FAČR pro následující sezonu.
Semifinále:
- 1. utkání
Sobota 2. května 15:00 10. – 7., 9. – 8. (Oneplay)
- 2. utkání
Neděle 10. května 15:00 7. – 10., 8. – 9. (Oneplay)
Finále:
- 1. utkání
Sobota 16. května 17:00 vítěz 7. – 10. vs. vítěz 8. – 9. (Doma hraje hůře umístěný tým) (Oneplay)
- 2. utkání
Sobota 23. května 14:00 vítěz 7. – 10. vs. vítěz 8. – 9. (Doma hraje lépe umístěný tým) (Oneplay)
Skupina o záchranu
Hraje se systémem každý s každým jednokolově. Klubům zůstává celkový počet dosažených bodů v základní části. Kluby umístěné na 11. – 13. místě hrají tři utkání na domácím stadionu, kluby na 14. – 16. místě hrají dvě utkání na domácím stadionu.
Rozpis utkání:
- 1. kolo
Sobota 2. května 15:00 16. – 11. (Oneplay)
Sobota 2. května 15:00 12. – 14. (Oneplay)
Neděle 3. května 13:00 13. – 15. (Oneplay)
- 2. kolo
Sobota 9. května 14:00 11. – 12. (Oneplay)
Sobota 9. května 14:00 13. – 16. (Oneplay)
Sobota 9. května 14:00 14. – 15. (Oneplay)
- 3. kolo
Úterý 12. května 17:30 11. – 14. (Oneplay)
Úterý 12. května 17:30 12. – 13. (Oneplay)
Úterý 12. května 17:30 15. – 16. (Oneplay)
- 4. kolo
Sobota 16. května 17:00 15. – 11. (Oneplay)
Sobota 16. května 17:00 16. – 12. (Oneplay)
Sobota 16. května 17:00 13. – 14. (Oneplay)
- 5. kolo
Sobota 23. května 14:00 11. – 13. (Oneplay)
Sobota 23. května 14:00 12. – 15. (Oneplay)
Sobota 23. května 14:00 14. – 16. (Oneplay)
Pravidla pro určení konečného pořadí
Pokud mají dvě nebo více družstev po odehrání základní i nadstavbové části (skupiny o titul a o záchranu) shodný počet bodů, rozhodují o jejich pořadí následující kritéria:
- Body ze základní části
- Body ze vzájemných utkání
- Skóre ze vzájemných utkání
- Góly ve vzájemných utkáních
- Celkový brankový rozdíl
- Celkový počet vstřelených branek
- Soutěž Fair-play
- Los
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|29
|20
|8
|1
|61:22
|68
|2
Sparta
|29
|19
|6
|4
|60:31
|63
|3
Jablonec
|29
|15
|6
|8
|40:31
|51
|4
Plzeň
|29
|14
|8
|7
|49:34
|50
|5
Hr. Králové
|29
|13
|7
|9
|42:34
|46
|6
Liberec
|29
|11
|10
|8
|41:29
|43
|7
Olomouc
|29
|12
|7
|10
|33:32
|43
|8
Karviná
|29
|12
|3
|14
|43:48
|39
|9
Pardubice
|29
|10
|8
|11
|36:45
|38
|10
Zlín
|29
|9
|7
|13
|36:45
|34
|11
Bohemians
|29
|9
|6
|14
|24:35
|33
|12
Ml. Boleslav
|29
|7
|11
|11
|41:52
|32
|13
Teplice
|29
|6
|11
|12
|29:37
|29
|14
Slovácko
|29
|5
|8
|16
|25:43
|23
|15
Baník
|29
|5
|7
|17
|25:44
|22
|16
Dukla
|29
|3
|11
|15
|18:41
|20
