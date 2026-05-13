Speaker Tribuny Sever: Vyzval jsem vás příliš brzy… Tvrdík otočil a jen kope kolem sebe
Dva dny po derby s nepříjemnou dohrou vydala hlavní ultras skupina Slavie první vyjádření, o další dva dny později přichází druhý vzkaz, tentokrát od samotného speakera, tedy muže, který během utkání řídí fandění na tribuně. „Na konci zápasu jsem vás příliš brzy vyzval, abyste se připravili na oslavy. Bylo to o pár minut dřív, než mělo být. Je to moje velká chyba a omlouvám se,“ stojí ve vyjádření na sociálních sítích Tribuny Sever. ONLINE k dění po derby ZDE >>>
V nastaveném čase se fanoušci Slavie přibližovali k hrací ploše a chystali se slavit titul, nakonec však na trávník vběhli moc brzy, někteří napadli několik hráčů Sparty, jiní zase fanouškovský sektor nenáviděného rivala.
Část viny za incident na sebe nyní vzal speaker Tribuny Sever, který krátce před katastrofou vyzýval dav, aby se připravil k oslavám: „Věřte mi, že bych to stokrát vzal zpátky, kdybych věděl, co se tím spustí. Veškeré výzvy a snahy před koncem nezafungovaly. Snažili jsme se pak fanoušky marně zastavit,“ lituje nyní lídr fanouškovské skupiny.
Vedle své osobní omluvy ve vyjádření také uznává část viny aktivních fanoušků na Tribuně Sever: „Aktivní fanoušci na TS, stejně jako jinde v zahraničí, nejsou svatí. Fotbalové kotle jsou divoké a právě proto přinášejí silné emoce a skvělé zážitky, které někdy přetečou. Jsou ale naprosto zásadní pro identitu celého klubu. Nikde na světě není skvělá atmosféra bez vad na kráse,“ připouští částečnou chybu.
Kritika Tvrdíka
Ve druhé části však připojuje kritiku směrem k šéfovi klubu Jaroslavu Tvrdíkovi: „O to víc je pro mě nepochopitelné sledovat nyní otočku o 180 stupňů proti všem aktivním fanouškům, když obrovský podíl viny v celé situaci nese člověk, který celé dny jen kope kolem sebe a z důvodu sebezáchrany potápí fanoušky, hráče i další činovníky klubu,“ ohradil se proti nedávným vyjádřením předsedy představenstva.
Odmítá rovněž další opatření, za která Tvrdík v posledních dnech bojuje: „Chci povzbudit všechny ze Severu. Nenecháme Tribunu Sever padnout. Uděláme všechno pro to, abyste se na fotbal dostali bez nedůstojných podpisových formulářů a nelegálních snímačů obličejů a aby atmosféra fungovala dál, ať už se mnou, nebo beze mě,“ přidává.
V závěru otevřeného dopisu se pak do šéfa Slavie opírá ještě jednou: „Na výjezdu v Hradci budu hodinu před utkáním v sektoru. Kdo má zájem si o tom povídat, přijeďte tam. Pokud mi Jaroslav Tvrdík narychlo zařídí i zákaz do Hradce (což bych předpokládal), budu vám všem k dispozici před sektorem. Nikdo není víc než Slavia, ani TS, ani Tvrdík,“ dodává v závěru.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|32
|22
|8
|2
|65:27
|74
|2
Sparta
|33
|21
|7
|5
|65:33
|70
|3
Plzeň
|33
|17
|9
|7
|55:35
|60
|4
Jablonec
|32
|15
|7
|10
|42:36
|52
|5
Hr. Králové
|32
|14
|8
|10
|45:38
|50
|6
Liberec
|32
|12
|10
|10
|44:34
|46