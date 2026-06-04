Singhateha chce Sparta, ale teď dostal trest a přijde o start sezony. Šustr nesmí na lavičku
Fotbalista Jablonce Ebrima Singhateh dostal od disciplinární komise trest na čtyři soutěžní zápasy za vyloučení ve finále domácího poháru s Karvinou. Jedno utkání si útočník odpykal v posledním ligovém kole. Trenér Dukly Pavel Šustr nesmí ve dvou utkáních na lavičku kvůli kritice rozhodčích po zápase v Teplicích. V tiskové zprávě o tom informovala Ligová fotbalová asociace (LFA), která v Česku řídí profesionální soutěže.
Domácí pohár překvapivě ovládla Karviná, která ve finále v Hradci Králové zdolala po obratu Jablonec 3:1. Severočeši hráli od 57. minuty v oslabení kvůli červené kartě pro střídajícího Singhateha. Gambijský útočník se ohnal po Sebastianu Boháčovi, jehož kopl do rozkroku, a rozhodčí Marek Radina bývalého hráče Karviné okamžitě vyloučil.
O Singhateha se podle zpráv, které potvrzují i informace iSportu, zajímá Sparta a ráda by ho získala na přestup. Pokud by se transfer uskutečnil, Letenští by novou posilu mohli poprvé využít až ve čtvrtém kole nové sezony.
Šustr po duelu předposledního kola nadstavbové skupiny o záchranu v Teplicích kritizoval výkon rozhodčího Ondřeje Berky.
„Rozhodčí slabej, slaboučkej, katastrofa. Víte, co je na tom největší sranda? Že je sebevědomý, chodí po hřišti, ukazuje, pořád vyhrožuje kartami. I nám, i když já se s rozhodčími vůbec nebavím. Sebevědomí tady, výkon tady,“ naznačil Šustr na tiskové konferenci rukama dvě rozdílné úrovně.
Berka posoudil všechny sporné situace proti Dukle, podle komise rozhodčích ale ani jednou nechyboval.
Dukla si v případě výhry mohla kolo před koncem zajistit v Teplicích záchranu, ale zápas prohrála 0:2. Po následné porážce 0:3 s Ostravou pak z posledního místa tabulky přímo sestoupila do druhé ligy.