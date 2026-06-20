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ONLINE: Slavia - Dynamo Kyjev 1:0. Příprava Pražanů, po centru Labíka se trefil Pikolon

Fotbalisté Slavie na soustředění v Rakousku v duelu proti Dynamu Kyjev
Fotbalisté Slavie na soustředění v Rakousku v duelu proti Dynamu KyjevZdroj: X/SK Slavia Praha
Slávisté na soustředění v Rakousku
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iSport.cz
Chance Liga
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V plném proudu sice je mistrovství světa, ale české kluby už rozjíždí přípravu na novou ligovou sezonu. Mistrovská Slavia vyrazila s kádrem bez reprezentantů na soustředění do Rakouska, dnes hraje v Gunskirchenu přípravný zápas proti Dynamu Kyjev. Trenér Jindřich Trpišovský nasadil nové posily Neila Glossou a Wiktora Nowaka, hrají i navrátilci z hostování nebo mladí odchovanci. ONLINE přenos z utkání sledujte od 16.00 na iSportu.

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Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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