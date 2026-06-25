Odejde Birmančevič s Karabcem? Rosický naznačuje: Zapadají do systému, ale...
Jsou to hráči s historií, mistři ligy, kteří však poslední dobu trávili mimo sparťanskou bublinu. Nyní se vracejí do kádru. Adam Karabec dokonce už trénuje na Strahově s týmem kouče Briana Priskeho, Veljko Birmančevič se připojí za pár dnů, reprezentanti by měli dorazit až v pondělí. Otázkou je, zda toto duo bude v rudém pokračovat. Sportovní ředitel Tomáš Rosický natvrdo neodpoví, ale jeho slova naznačují mnohé, stejně jako v případě Albiona Rrahmaniho. Novinky ohledně přípravy všech týmů sledujeme ZDE >>>
První z nich začal sezonu famózně, v Lyonu bodoval, k tomu Adam Karabec možná až nečekaně významně pomohl reprezentaci v baráži na mistrovství světa. Závěr ročníku však měl kyselý: nehrál v klubu, přišel o šampionát.
Druhý si v zimě vymodlil (konečně) odchod ze Sparty, vyrazil na hostování do Getafe. Jenže tam zapsal jen šest ligových startů maximálně strávil na place poločas. Góly, asistence - velká nula. Bylo jasné, že Veljko Birmančevič ve Španělsku nezůstane.
Nyní jsou oba zpět ve Spartě a fanoušci čekají, zda je budou vídat také v jejím dresu. Není to pravděpodobné.
Zaprvé oba v novém systému 4 - 3 - 3 pasují na pravou desítku, jenže tam vládne rozvíjející se Jhon Mercado. Na levé straně je a zůstane jedničkou kapitán Lukáš Haraslín. K těm dvěma navíc dorazil na tento ofenzivní post (pro obě strany) z Jablonce Ebrima Singhateh, v kádru jsou rovněž Garang Kuol, Joao Grimaldo, mladík Lewis Azaka plus další navrátilci z hostování Michal Ševčík, Indrit Tuci či Ermal Krasniqi.
Když sportovní ředitel Tomáš Rosický komentuje tento post, začne zajímavě: „ Myslím, že oba vlastně do systému, který se změnil v jarní části, zapadají, protože desítkoví hráči se tam hodí možná trošku víc než do toho předešlého.“
Jenže později dodá: „I v návaznosti, že na toto místo přijde ještě jeden hráč, budeme všechno s trenérem ještě vyhodnocovat. Uvidíme, kdo odjede na soustředění.“
Právě start pobytu v Německu označil za hranu, kdy Sparta plánuje pracovat s kádrem nachystaným na sezonu. Do Grassau odcestuje mužstvo v pondělí 6. července. Na kempu se pak potká s Ósakou, Jagellonií Bialystok a Nordsjaellandem.
Zájem o hroťáky
Další otazníky v kádru jsou jasné. Rosický řeší místo hrotového útočníka. „O naše hráče na tomto postu je zájem,“ přiznal. Řeč je především o Albionu Rrahmanim, na nějž se poptávají kluby z Itálie Benátky a Verony. Sparta odmítla první nabídku na 6 milionů eur, před necelými dvěma lety totiž Kosovana přivedla z Rapidu Bukurešť s bonusy za 5 milionů. Čeká se však, že se situace kolem střelce se skvělou placírkou pohne.
Možností byl také odchod Jana Kuchty, ozvala se Legia Varšava. Jeho jarní rozpuk, díky kterému se dostal na světový šampionát, však útočníka podle všeho na Letné udrží. Zájem změnit dres - i vzduch - má také Kaan Kairinen. Že se mu přání splní, ukazuje také podepsání Siverta Mannsverka na tvrdý přestup. Rosický (i Priske) vidí Nora na pozici číslo šest, kde však dlouhodobě vládne právě Fin s iniciály KK.
Odchody mladších a rostoucích tahounů, kupříkladu Adama Ševínského nebo Patrika Vydry se nechystají. „Máme jádro týmu, víme, na kom chceme stavět. Je tady dobrá generace kluků do třiadvaceti let, na který sázíme, že mají dobrou roli a budou se neustále lepšit. Z nich nikdo odcházet nebude,“ vzkázal sportovní ředitel.
První zápas přípravy absolvuje Sparta 4. července na Strahově s Opavou.