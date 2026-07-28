Slovan v „postkováčové“ éře: top defenzivní plán, jednička Mašek i kouč, který nedělá senzace
Po dvou letech nevstoupil Liberec do nové sezony fotbalové Chance Ligy pod vedením Radoslava Kováče. Rozhodně se tak dá mluvit o začátku nové éry. Nový Slovan působil na hřišti Plzně, kde mimochodem pod minulým koučem nikdy nezvítězil, jako silný, rychlý a extrémně nepříjemný soupeř, což se promítlo do překvapivé a přesvědčivé výhry 3:1. Stačila letní příprava v kombinaci se sobotním zápasem k nalezení alespoň částečných odpovědí na otázku – jaký bude Liberec pod Branislavem Fodrekem?
Defenzivní taktika na míru
Jedna střela na bránu (a navíc z penalty) je z pohledu Plzně naprosto tristní statistika. Je na místě kritizovat domácí za jejich marné ofenzivní snažení, ale rozhodně se sluší i vyzdvihnout defenzivní taktiku kouče Branislava Fodreka. Ten si udělal domácí úkol na výtečnou a potvrdil jednu ze svých silných stránek. „Vychází z pevné obrany, Dunajská Streda měla v tomto ohledu nejlepší čísla v lize,“ upozorňoval už v červnu slovenský novinář Ján Jasenka.
Proti Viktorii byla taktika tuze zajímavě ušitá na míru. Slovan až nevídaným způsobem koncentroval své hráče ve středu hřiště a nechal Plzni například úplně volno po stranách. Jak je vidět na obrázku, Fodrekovi svěřenci brání v extrémně úzkém 4-2-3-1. Viktorii tím zamkli prostor pro progresivní přihrávky středem, které Martin Hyský preferuje, a naopak ji donutili hrát přes kraje, kde kromě viditelně nevyladěného Amara Memiče neměla hráče. Další bonus? Zisky míče probíhaly v nebezpečných prostorech a Slovan sám mohl pak hrát kolmo nahoru. „Na kolmou hru máme typologii hráčů. Do defenzivy to byl poctivý výkon,“ komentoval Fodrek.
Sázka na slovenského šikulu
Pamatujete na léto 2024, začátek éry Ondřeje Kaniy, kdy do týmu Slovanu dorazilo třináct nových hráčů? Z tehdejšího importu už jsou v kádru jen čtyři – Aziz Kayondo, Qendrim Zyba (zotavující se z velevážného zranění), Josef Koželuh a Patrik Dulay. Právě levonohý Slovák má dlouhodobě pověst jednoho z potenciálně nejrychlejších hráčů, které liga může nabídnout, jeho dosavadní dva roky v Liberci byly ale ve znamení pomalého progresu
Ve 26 zápasech většinou naskočil z lavičky a připsal si pouze 1+1. Hned v prvním kole své třetí sezony tuto bilanci vyrovnal. Dulay je symbolem toho, jak by Slovan rád hráče vychovával. Ve 21 letech se zdá jako nová silná posila, byť je v klubu už dlouho. Prospívá mu i spolupráce s koučem Fodrekem, pod kterým debutoval před šesti lety za slovenskou reprezentaci do osmnácti let. Znají se perfektně. Dokud se neuzdraví posila Vénuste Baboula, může být pozice pravého křídla předplacená Dulayovi.
Mašek před Krollisem
Na začátku přípravy si před hráče stoupl sportovní ředitel Theo Gebre Selassie a zahlásil jim, že každý pod novým trenérem začíná od nuly. To možná potřeboval Lukáš Mašek slyšet. Pod Radoslavem Kováčem spadl do škatulky hráče, který do zápasů naskakuje z lavičky, na jaře se navíc nechal převálcovat svým sokem Raimondsem Krollisem. Mašek v lize neskóroval od 8. února a od půlky března zvládl v základní sestavě jen jeden zápas.
Otočme list, Mašek sice na gól stále čeká, ale je v úplně jiné pozici. Se třemi brankami byl nejlepším střelcem přípravy a Krollis mu vyklidil pole kvůli menším zdravotním trablům. Nyní se zdá na nějakou dobu neohroženou jedničkou na hrotu útoku. Sampsona Dweha si točil, dvakrát mu drzou patičkou nasadil jesle, dostával se do šancí, vystřelil hned pětkrát! A vyhrál jedenáct soubojů, nejvíc v zápase ve své prvoligové kariéře. „Co byli schopni kluci nahoře uhrát... Tam jsme udělali velký progres,“ chválil nejen útočníka kapitán Lukáš Masopust. Krollis, o kterém se na konci sezony šířily klepy v kontextu přestupu pryč, si bude muset počkat.
Místo kamarádství „nuda“
Zatímco Kováč měl terč na zádech od veřejnosti prakticky od prvního dne ve funkci, Fodrek zřejmě bude procházet pod radarem. Jeho tiskovky nebudou plné sprostých či výbušných vyjádření jako u Romana Skuhravého. Ani plná detailních rozborů hráčských rolí jako u Jindřicha Trpišovského. A už vůbec ne srandiček Pavla Šustra. Fodrek odmítá dělat senzační titulky, nechce mluvit specificky, nechce veřejně pochválit hráče individuálně, protože chce zmiňovat tým jako celek. Necítíte z něj velké emoce, pro média i veřejnost je s nadsázkou řečeno „nudný“.
A možná právě to Slovan potřebuje. Podle informací z klubu měl Kováč skvělý vztah s hráči, někdy až kamarádský. I to může být na škodu. Fodrek je údajně velmi tvrdý, spíše odměřený, tradičnější typ kouče, který netouží po tom si dělat kamarády. Byť nálada v kabině třeba nemusí být tak vřelá a uvolněná, pokud tým bude pokračovat v takových výsledcích, každému to bude jedno.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|1
|1
|0
|0
|5:1
|3
|2
Liberec
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3
Ml. Boleslav
|1
|1
|0
|0
|4:2
|3
|4
Teplice
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|5
Zbrojovka
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|6
Hr. Králové
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|7
Jablonec
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|8
Baník
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|9
Olomouc
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|10
Pardubice
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|11
Zlín
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|12
Artis
|1
|0
|0
|1
|2:4
|0
|13
Bohemians
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|14
Plzeň
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|15
Sparta
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|16
Slovácko
|1
|0
|0
|1
|1:5
|0
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