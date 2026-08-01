SESTŘIHY: Liberec dostal dvě červené karty a padl. Artis má historicky první bod
Druhé kolo Chance Ligy odstartovala páteční předehrávka, ve které Sparta porazila Zlín 3:1. Sobotní šlágr ovládla Slavia, když smetla Baník 4:0. Teplice uspěly v Liberci, jenž dohrával po dvou červených kartách v devíti. Historicky první bod v nejvyšší soutěži získali hráči Artisu za remízu se Slováckem. V neděli jsou na programu souboje Olomouce s Boleslaví, Bohemians s Hradcem a Pardubic s Jabloncem. ONLINE přenosy a SESTŘIHY ze všech utkání sledujte na iSportu.
Sparta - Zlín 3:1
Sparta porazila Zlín 3:1 a poprvé v sezoně bodovala. Domácí poslal do vedení Andrew Irving, jeho spoluhráč Lukáš Haraslín poté nedal penaltu. Hosté po přestávce vyrovnali zásluhou střídajícího Daniela Šmigy, krátce nato se však poprvé ve sparťanském dresu trefil debutující Jonatan Brunes a pojistku přidal z pokutového kopu Adam Karabec. Více o zápasu ZDE >>>
Baník - Slavia 0:4
Slavia přesvědčivě vyhrála 4:0 v Ostravě. O výsledku rozhodla třemi góly už v prvním poločase. O všechny se zasloužil Michal Sadílek, který na první dva Wiktoru Nowakovi a Davidu Zimovi přihrál a třetí vstřelil. V nastavení stanovil konečný výsledek Emmanuel Ayaosi. Více o zápasu ZDE >>>
Liberec - Teplice 0:1
Teplice zvítězily 1:0 v Liberci a po druhém kole nové prvoligové sezony mají plný počet bodů. Severočeský souboj ovlivnily červené karty pro domácí tým, Vasil Kušej byl vyloučen už v úvodní minutě a ještě před poločasovou pauzou ho následoval Petr Hodouš. Dvojnásobnou přesilovku zužitkoval v 61. minutě Lukáš Mareček. Více o zápasu ZDE >>>
Slovácko - Artis 1:1
Slovácko remizovalo s Artisem Brno 1:1. O oba góly se v závěru duelu postarali hráči nováčka. Nejprve si v 80. minutě dal vlastní gól Neil Glossoa, o čtyři minuty později vyrovnal střídající Issa Fomba. Oba týmy poprvé v sezoně bodovaly, pro Artis se jedná o premiérový bod v nejvyšší soutěži.
Základní část - 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|2
|2
|0
|0
|9:1
|6
|2
Teplice
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|3
Ml. Boleslav
|1
|1
|0
|0
|4:2
|3
|4
Zbrojovka
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|5
Hr. Králové
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|6
Jablonec
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|7
Liberec
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|8
Sparta
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|9
Baník
|2
|1
|0
|1
|1:4
|3
|10
Artis
|2
|0
|1
|1
|3:5
|1
|11
Slovácko
|2
|0
|1
|1
|2:6
|1
|12
Olomouc
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|13
Pardubice
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|14
Bohemians
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|15
Plzeň
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|16
Zlín
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
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