Beran mimo reprezentaci? Vnitřní zklamání cítil, přiznal Hapal. Opory jsou po operaci
Pět dnů volna dopřál olomouckým hráčům jejich trenér Pavel Hapal v prvním týdnu reprezentační pauzy, v tom druhém už najeli na klasický režim, jehož vrcholem byl zápas se Žilinou. Sigma rozdrtila druhý tým slovenské ligy 4:0. „Chtěli jsme i zvýšit sebevědomí, kluci k tomu přistoupili dobře,“ pochvaloval si kouč, v jehož dresu se krásným gólem blýskl záložník Michal Beran.
Nepřekvapilo vás, že ho trenér Santi Denia nepovolal do reprezentace?
„Každopádně. Myslím, že i Bery cítil trošičku vnitřní zklamání. Je to kluk, který pracuje každý den, věřím, že přijde situace, kdy ho nároďák znovu povolá. Je to typ hráče, který je neskutečně silný v kombinaci, sbírání druhých míčů. Zase šanci určitě dostane.“
Když bude vymetat šibenice jako nyní, tak asi nebude o čem.
„Měl by střílet častěji, s Berym o tom komunikujeme. Je pro nás velice důležitý, ale chceme, aby hrál po převzetí míče hodně nahoru. Aby se o to snažil jako proti Žilině, kdy řešil situace správně a vstřelil nádherný gól. I v tréninku mu to tam takhle padá, paradoxně taky víc levou nohou. Tohle má fakt dobré. Trošku jsem se akorát lekl u jednoho zákroku, kdy mu někdo došlápl na lýtko. Měl jsem trošku obavy, naštěstí se nic nestalo a nikdo nemá žádný problém.“
Což se ale o dalších vašich hráčích říci nedá...
„Baráth měl dlouhodobý problém s rukou, pauzu jsme využili k operaci. Není to nic vážného, spíš ho už od Plzně trápí lýtkový sval. Uděláme vše pro to, aby byl do Teplic nachystaný. Uvidíme, jestli to půjde s bandáží. Co se týče Krivaka, ten je na delší dobu pryč, protože je po operaci menisku. Naopak Slavíček se zapojí už příští týden a Spáčil s Noumbissiem jsme poslali odehrát devadesát minut za béčko. Barát měl problém se stehnem, které jej dva měsíce trápilo už ve Slovácko. Trošku ho potáhlo, ale na Teplice už by mohl být nachystaný. Stejně tak Ekeroth, ten měl podrážděný meniskus. Nechtěli jsme riskovat, aby se něco stalo.“
Šance pro mladíky
Poprvé dostalo šanci mladé trio Jiří Řezníček, Jiří Pšenica a Igor Brzyski. Jak se vám líbili?
„Za Řezníčka jsem rád, vypadal sebevědomě a klidně, nebál se. Prokázal velice kvalitní nohu, do naší rozehrávky se hodí. Měl tam i výborný zákrok, jsme s ním spokojení. Nicméně u gólmanů je to složité. Momentálně máme jasnou jedničku, Hruška je výborná náhrada. Předává jim zkušenosti, mladí zajíci se musejí učit. Tak to je, nedá se to přeskočit. Pšenica s námi trénuje týden, chtěli jsme mu dát prostor. Potřebuje čas, po prvním tréninku sám říkal, že je to úplně něco jiného. Je to rychlejší, důraznější, agresivnější. Bude si muset zvyknout.“
I devatenáctiletý Polák, jenž spolu s Leem Borgesem přišel z Pogoně Štětín?
„Igor měl problém se stehenním svalem, měli jsme díky testům predikce zranění. Proto jsem rád, že zvládl aspoň třicet minut. S jeho charakterem není absolutně žádný problém, je to neskutečně snaživý kluk. V některých situacích na tréninku až moc, občas by to chtělo víc klidu a nadhledu. Ale má perspektivu do budoucna.“
I John Paul Dembe, jenž se poprvé v dresu Sigmy gólově prosadil?
„Pro jeho sebevědomí to byla důležitá branka, i když druhá šance volala po gólu možná ještě víc. Nevyřešil to, ale jsem za něj rád.“
John Paul Dembe se trefil po přihrávce Jáchyma Šipa • @SKSigmaOlomouc
Za návrat Jana Klimenta, předpokládám, taky.
„Honza měl bohužel poslední dobou víc zdravotních problémů, byl i nemocný, proto se neobjevoval v nominacích. Když jsme hráli se Spartou, ležel doma s teplotami. Jinak je normálně našim hráčem, kapitánem mužstva a chystá se jako každý jiný. Vůbec bych nemluvil o nějaké hierarchii a o tom, jestli je pro nás útočníkem číslo jedna, dvě, tři, čtyři...“
Mimochodem, když hrajete se Žilinou, nepřepadává vás nostalgie a vzpomínky na společné úspěchy?
„Jo, zrovna jsem nad tím dneska přemýšlel. Někdo ještě zůstal v realizačním týmu, ale z hráčů už tam nikdo není. Jen Káčera jsem měl v jednadvacítce, jinak je to nové mužstvo. Způsob hry si ale poslední roky drží pořád stejný, klub je velice dobře vedený a směřovaný.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|9
|7
|2
|0
|25:6
|23
|2
Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3
Ml. Boleslav
|8
|5
|2
|1
|17:9
|17
|4
Olomouc
|9
|5
|1
|3
|16:13
|16
|5
Teplice
|9
|5
|1
|3
|17:15
|16
|6
Zbrojovka
|9
|5
|1
|3
|12:12
|16
|7
Sparta
|9
|5
|0
|4
|18:12
|15
|8
Jablonec
|9
|4
|2
|3
|11:9
|14
|9
Hr. Králové
|9
|4
|2
|3
|8:9
|14
|10
Plzeň
|9
|2
|4
|3
|17:17
|10
|11
Baník
|9
|3
|1
|5
|7:17
|10
|12
Bohemians
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|13
Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14
Artis
|9
|1
|2
|6
|7:18
|5
|15
Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16
Zlín
|9
|0
|1
|8
|8:19
|1
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