Ze Zbrojovky jsem nadšený, říká Juroška. Jak si znovu zvyká na režim pod Svědíkem?

Mohl dál hrát v nejvyšší fotbalové soutěži. Také Jana Jurošku (32) však zlákaly ambice a nadstandardní podmínky, které nabízí druholigová Zbrojovka. Navíc si ho do týmu přál kouč Martin Svědík, který obránce vedl už ve Slovácku. „Teď jsem si po pěti letech osvěžil jeho náročnost. Ale je to potřeba, abychom byli připravení,“ usmál se v rozhovoru pro deník Sport a web iSport po sobotní přípravě ve Spytihněvi se Zlínem (2:2).

Je jednou z osmi posil, které během léta dorazily do Zbrojovky. Přestup Jana Jurošky z ostravského Baníku byl oznámen vůbec jako první. Díky němu by měl mít ambiciózní Svědíkův výběr vyřešenou pravou stranu defenzivy.

Jak na vás zatím působí kádr Zbrojovky?

„Posil je dost a je vidět, že v klubu myslí i na budoucnost. Je jenom na nás, aby si to co nejrychleji sedlo. Realizační tým a vůbec všechno kolem na mě působí velmi dobře. Udělám všechno pro to, abychom za rok postoupili. Základem úspěchu na hřišti je to, abychom utvořili dobrou partu.“

Mohl jste zůstat v první lize?

„Určitě ano, měl jsem i nabídky z první ligy. Baník mi nabízel novou smlouvu, ale po pěti letech jsem usoudil, že se ještě potřebuju rozběhat a mít větší šanci hrát. Poslední sezony jsem si užil, i když minut jsem neměl tolik. Rozloučili jsme se v dobrém. Zbrojovka mě lákala historií, ambicemi. Realizační tým je opravdu nabouchaný. Když vám kdokoliv z něj něco řekne, má to váhu. Je to obrovské plus pro hráče. Celé to zastřešuje hlavní trenér, který má k sobě lidi, bývalé výborné fotbalisty.“

Jak si pamatujete Martina Svědíka?

„Trénoval mě dva roky. Tu nejúspěšnější éru jsem nezažil, ale víme, co od sebe máme očekávat. A že je náročný? Cítím, že to potřebuju dostat do nohou.“

Slyšel jsem, že Zbrojovka i Artis naťukávaly i vašeho bratra Pavla ze Slovácka...

„Nějaké oťukávačky tam asi byly. Nicméně v jeho věku by měl určitě mít jako prioritu zůstat v první lize a navázat na své předchozí výkony. Věřím, že na to má. Ale musí tvrdě pracovat a jít si za tím. Slovácko bylo v mém případě také ve hře. Bylo jedním z klubů, mezi kterými jsem se rozhodoval. Nakonec mě přesvědčil impuls z Brna. Zatím jsem z toho nadšený.“

Sledujete, jak si vede konkurenční Artis?

„Druhá liga i díky Artisu získá větší sledovanost. Rivalita mezi oběma kluby to vyšperkuje. Pro tyhle vyhecované zápasy hrajeme fotbal, těším se na to. Platí ukázaná na hřišti. Druhá liga je fakt vyrovnaná a nevyzpytatelná. Sám jsem si to v ní po letech zkusil za béčko Baníku proti Opavě.“