Předplatné

ONLINE: Příbram hraje v poslední Kroměříži. Šlágr Zbrojovky s Opavou odložen

Fotbalisté Příbrami
Fotbalisté PříbramiZdroj: Facebook/FK Příbram
Jakub Řezníček skóroval proti Ústí
Jakub Řezníček (vlevo) sleduje s míčem u nohy hrajícího Vojtěcha Čítka z Ústí nad Labem
Tomáš Grigar v Příbrami smolně inkasoval
Mladý sudí Michal Panský to neměl s Jakubem Řezníčkem snadné
5
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Národní Liga
Začít diskusi (0)

Osmé kolo Chance Národní Ligy v sobotu odstartuje utkáním mezi Kroměříží a Příbramí. Domácí jsou bez jediného bodu beznadějně poslední, naopak hosté drží sérii tří výher, kdy porazili Ústí nad Labem a rezervy Slavie i Baníku. Získá Kroměříž první body? Do akce naopak nejde Zbrojovka Brno, která se měla ve šlágru utkat v boji o první místo s Opavou. Jejich duel byl už v týdnu odložen. ONLINE přenos z utkání mezi Kroměříží a Příbramí, který startuje v 17.30, sledujte na iSportu.

Chance Národní Liga 2025/2026

LIVE
--Detail
LIVE
odloženo
--
odloženo
Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Brno751118:716
2Opava743012:515
3Táborsko750213:815
4Žižkov741210:713
5Ústí740314:1012
6Baník B632113:811
7Jihlava732210:611
8Artis63128:1210
9Slavia B730412:99
10Příbram73049:149
11Sparta B73045:109
12Č. Budějovice72236:148
13Prostějov72147:107
14Chrudim61239:125
15Vlašim71159:134
16Kroměříž60065:150
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů