Brno se trápilo, Habanec chtěl pro Žitného červenou. Svědík: Bylo to špatné. Udrží Vachouška?
Zbrojovka si vítězstvím 1:0 v Ústí nad Labem pojistila vedoucí pozici v tabulce Chance Národní Ligy, výkonem však propadla. Na půdě druholigového nováčka se zejména ve druhém poločase pouze bránila. Vzhledem k postupovým ambicím, finanční síle a kvalitě kádru to z jejího pohledu bylo zkrátka málo. „Brankář Adam Hrdina nám zachránil tři body. Výkon z druhé půle si vyvodíme, sami hráči v kabině vědí, že to bylo špatné,“ kritizoval brněnský trenér Martin Svědík. Až příliš mu scházel kanonýr Oliver Velich. Zároveň by rád udržel Tadeáše Vachouška, stagnujícího záložníka totiž dokázal perfektně oživit.
Téměř dvojnásobná střelecká převaha Ústí, které na rohové kopy předčilo favorita 8:1. Zbrojovka na severu Čech ukázala slabiny. „Druhý gól by nás uklidnil. Místo toho jsme se báli o výsledek, což na některých hráčích bylo vidět. Nepovedla se ani střídání, nikým jsme hru neoživili a nezlepšili,“ hudroval Svědík. Byl to dosud nejhorší výkon? Vždyť kromě jediné porážky s Prostějovem se Brno nenechalo od nikoho tolik zatlačit.
„Bylo to spíš o nás, protože jsme hráli špatně. Ústí má oproti Táborsku, což je velmi kvalitní tým, nebo Artisu, který proti nám vyhrával odražené balony, jiný způsob hry. Bylo víc týmů, které nám v určitých pasážích dělaly problémy. Musíme si to víc pohlídat. Ústí hraje hodně jednoduše, ale jejich průnikové přihrávky za obranu nás trápily,“ ohlédl se kouč za soupeři, s nimiž měla Zbrojovka v probíhajícím ročníku nejvíc práce.
„Jiné zápasy si nevyžádaly tolik situací, které bych musel řešit, ale třeba jsem inkasoval, zatímco teď jsem měl víc práce, což pro brankáře není zlé, a skončilo to s nulou,“ pochvaloval si Adam Hrdina, jenž do Brna přišel loni v zimě ze Slovanu Bratislava na přestup, byť slovenský klub si nechal opci na brankářův případný návrat.
Gólman ústeckým fanouškům brnkal na nervy pomalými rozehrávkami, žlutá karta za zdržování visela ve vzduchu. „Šlo o nedorozumění mezi mnou a obránci v tom, jak jsme chtěli rozehrávat. Rozhodčí si myslel, že chci zdržovat, ale to jsem neměl v úmyslu,“ vysvětlil gólman slovenské reprezentační jednadvacítky.
Vachoušek? Máme o něj zájem, ale...
Jako klíčová se v Ústí ukázala Velichova absence pro nemoc. Útočník se po příchodu z Varnsdorfu nečekaně rozstřílel, v deseti zápasech zapsal pět branek. „Šanci hrát si vybojoval v přípravě. Příjemně nás překvapil pracovitostí. Ukazoval intenzitu na tréninku i v zápasech, proto jsme ho opravdu udělali útočníkem číslo jedna. Bylo poznat, že mu důvěra pomáhá ve výkonech. Rymarenko je typologicky jiný a hlavně v prvním poločase jsme potřebovali víc náběhů, pomohlo by nám jeho rozhýbání, podržení míče a tlak do koncovky,“ vypočítal Svědík.
Klíčem k postupu do ligy může být i šikovný Vachoušek. Tedy, pokud se v zimě z hostování nevrátí do Teplic. „Máme o něj zájem, ale zatím to ještě neřešíme, soustředíme se na závěr podzimu,“ řekl trenér neurčitě.
Ústeckým solidní výkon kromě porážky zkazilo zranění Tomáše Kotta. „Má zlomenou lýtkovou kost, bude chybět osm až dvanáct týdnů. Snad aspoň stihne začátek zimní přípravy. Neřekl bych, že zrovna Žito (Patrik Žitný) je kosič, ale být tady VAR, padla by jasná červená. Bohužel jednoho z nejlepších hráčů máme mimo hru,“ smutnil Svatopluk Habanec. „A se*e mě, že jsme nedali pět zápasů gól ze hry,“ dodal s ohledem na fakt, že předešlé tři branky Ústí vsítilo z penalt.
Naopak Brno s radostí vyhlíží osmifinále MOL Cupu proti Hradci Králové. „Jasným favoritem budou oni, naší prioritou je druhá liga a za klíčovou považujeme dohrávku s Opavou. V těchto zápasech dostane příležitost celý kádr. Za Hradec je rád hlavně Klímič (Jakub Klíma),“ mrkl Svědík.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|11
|9
|1
|1
|27:10
|28
|2
Táborsko
|11
|8
|1
|2
|21:10
|25
|3
Opava
|10
|6
|4
|0
|18:6
|22
|4
Artis
|11
|6
|3
|2
|17:12
|21
|5
Žižkov
|11
|6
|2
|3
|16:12
|20
|6
Baník B
|11
|5
|3
|3
|20:13
|18
|7
Ústí
|12
|5
|2
|5
|20:17
|17
|8
Slavia B
|11
|5
|1
|5
|21:12
|16
|9
Prostějov
|11
|4
|2
|5
|13:15
|14
|10
Příbram
|11
|4
|1
|6
|11:20
|13
|11
Jihlava
|11
|3
|3
|5
|13:14
|12
|12
Chrudim
|11
|2
|5
|4
|13:20
|11
|13
Č. Budějovice
|12
|3
|2
|7
|11:22
|11
|14
Sparta B
|10
|3
|0
|7
|6:22
|9
|15
Vlašim
|11
|1
|4
|6
|11:17
|7
|16
Kroměříž
|11
|1
|0
|10
|9:25
|3
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup