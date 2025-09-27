Svědíkova aura v Brně: jak se Zbrojovka stará o fanoušky a co budoucí návrat za Lužánky?
Znovuzrozená Zbrojovka Brno míří za vysněným návratem mezi českou fotbalovou elitu a v delším časovém horizontu vyhlíží i návrat na stadion, který je neodmyslitelně spjat s jejím kouzlem: na kultovní stánek Za Lužánkami. „Mezitím se ale snažíme fanouškům nabídnout co nejlepší servis tady na Srbské,“ říká ve Výjezdu Ligy naruby přímo na stadionu ředitel komunikace brněnského klubu Tomáš Šusta.
Jak funguje v klubovém zákulisí aura náročného kouče Martina Svědíka?
Jak probíhá střídání s místním rivalem z Artisu?
A jaká je celková atmosféra v klubu, který se nadechuje k další etapě?
Co ve videu najdete:
0:25 Jak Brno žije fotbalem a co kouč Svědík?
1:30 Kustod je srdce týmu, pan Havlíček to řídí z kamrlíku
4:30 Bezvadný trávník, základ úspěchu
6:00 Kolik lidí by mělo chodit na Zbrojovku v lize?
8:00 Improvizovaná posilovna, makejte!
9:15 Fanzóna s vybranou brněnskou nabídkou
11:50 „Brněnské San Siro“ – jak probíhá střídání s Artisem
15:00 Administrativní srdce Zbrojovky, přestupy a dokumenty
19:00 Hodně štěstí, Zbrojovko!
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|9
|7
|1
|1
|24:9
|22
|2
Táborsko
|10
|7
|1
|2
|18:10
|22
|3
Opava
|9
|5
|4
|0
|14:6
|19
|4
Žižkov
|10
|6
|1
|3
|15:11
|19
|5
Baník B
|11
|5
|3
|3
|20:13
|18
|6
Artis
|10
|5
|3
|2
|15:12
|18
|7
Slavia B
|10
|5
|1
|4
|20:10
|16
|8
Ústí
|10
|5
|1
|4
|19:15
|16
|9
Prostějov
|11
|4
|2
|5
|13:15
|14
|10
Příbram
|9
|4
|1
|4
|11:15
|13
|11
Jihlava
|11
|3
|3
|5
|13:14
|12
|12
Chrudim
|11
|2
|5
|4
|13:20
|11
|13
Sparta B
|9
|3
|0
|6
|6:18
|9
|14
Č. Budějovice
|10
|2
|2
|6
|9:20
|8
|15
Vlašim
|11
|1
|4
|6
|11:17
|7
|16
Kroměříž
|11
|1
|0
|10
|9:25
|3
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup