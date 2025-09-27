Předplatné

Svědíkova aura v Brně: jak se Zbrojovka stará o fanoušky a co budoucí návrat za Lužánky?

Video placeholder
Martin Svědík v utkání proti Viktorii Žižkov
Znovuzrozená Zbrojovka Brno míří za vysněným návratem mezi českou fotbalovou elitu a v delším časovém horizontu vyhlíží i návrat na stadion, který je neodmyslitelně spjat s jejím kouzlem: na kultovní stánek Za Lužánkami. „Mezitím se ale snažíme fanouškům nabídnout co nejlepší servis tady na Srbské,“ říká ve Výjezdu Ligy naruby přímo na stadionu ředitel komunikace brněnského klubu Tomáš Šusta.

  • Jak funguje v klubovém zákulisí aura náročného kouče Martina Svědíka?

  • Jak probíhá střídání s místním rivalem z Artisu?

  • A jaká je celková atmosféra v klubu, který se nadechuje k další etapě?

Co ve videu najdete:

  • 0:25 Jak Brno žije fotbalem a co kouč Svědík?

  • 1:30 Kustod je srdce týmu, pan Havlíček to řídí z kamrlíku

  • 4:30 Bezvadný trávník, základ úspěchu

  • 6:00 Kolik lidí by mělo chodit na Zbrojovku v lize?

  • 8:00 Improvizovaná posilovna, makejte!

  • 9:15 Fanzóna s vybranou brněnskou nabídkou

  • 11:50 „Brněnské San Siro“ – jak probíhá střídání s Artisem

  • 15:00 Administrativní srdce Zbrojovky, přestupy a dokumenty

  • 19:00 Hodně štěstí, Zbrojovko!

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka971124:922
2Táborsko1071218:1022
3Opava954014:619
4Žižkov1061315:1119
5Baník B1153320:1318
6Artis1053215:1218
7Slavia B1051420:1016
8Ústí1051419:1516
9Prostějov1142513:1514
10Příbram941411:1513
11Jihlava1133513:1412
12Chrudim1125413:2011
13Sparta B93066:189
14Č. Budějovice102269:208
15Vlašim1114611:177
16Kroměříž1110109:253
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

