Artis už je po obratu třetí. Táborsko zničilo Žižkov 6:1! Béčko Sparty padlo popáté v řadě
Fotbalisté Zbrojovky ve 12. kole Chance Národní Ligy zvítězili v Ústí nad Labem 1:0 a drží dál první místo v tabulce. Bodově je však vyrovnalo Táborsko, které rozdrtilo Žižkov 6:1, přičemž zápas musel dopískat kvůli zranění asistenta rozhodčí z okresu. Do popředí se dostává i druhý brněnský klub. Artis se po vítězném obratu nad Prostějovem (3:1) dostal na třetí místo. Béčko Sparty ztratilo vedení v duelu s Chrudimí a po prohře 2:3 si připsalo pátou prohru za sebou.
Chance Národní Liga 2025/2026
Zbrojovka se od domácí porážky s Prostějovem drží na vítězné vlně. V Ústí rozhodla ve 39. minutě, kdy Klíma odcentroval z levé strany a volný Čavoš zblízka překonal Grigara. Zkušený gólman jinak předvedl řadu povedených zákroků, stejně jako jeho protějšek Hrdina.
Ve druhém poločase měl další velkou šanci Čavoš, ale Grigar jeho střelu vyrazil. Domácí favorita v závěru zatlačili, ani na bod však nedosáhli a zůstali sedmí.
Táborsko v sobotu mělo tři dvougólové střelce. Dvakrát se prosadili Jan Buryán, Jiří Kateřiňák a nejlepší kanonýr soutěže Lukáš Matějka, který v sezoně druhé ligy skóroval už devětkrát.
Zápas poznamenalo zranění asistenta rozhodčího Běláka ze závěru první půle. Následovala neplánovaná pauza trvající zhruba 20 minut, na pomezí pak ve zbytku utkání vypomáhal hlavnímu Černému licencovaný sudí z řad diváků.
Formu potvrdil Artis. Druhý z ambiciózních brněnských klubů otočil duel s Prostějovem a protáhl neporazitelnost už na 12 soutěžních utkání. V týdnu Artis v domácím poháru nečekaně vyřadil po penaltovém rozstřelu prvoligový Liberec. Prostějov v Brně překvapivě vedl, ale Adediran na přelomu poločasů dvěma góly otočil stav a první brankou v novém působišti zpečetil výhru favorita Beauguel. Artis ztrácí na čelo čtyři body.
Opava jako poslední v druholigové sezoně utrpěla porážku. V Kroměříži se prosadil pouze v 62. minutě domácí Zavadil, který svému celku zajistil druhé vítězství z posledních tří kol. Na začátku druhé půle dostali po vzájemné potyčce červenou kartu Araujo-Wilson a opavský Novák.
Béčko Sparty se ujalo vedení už ve druhé minutě zásluhou Schánělce. Ve 23. minutě srovnal Kejř ranou z dálky a ještě před pauzou dokonal obrat Schön. V 63. minutě navýšil vedení po samostatném nájezdu Čičovský a v závěru už jen snížil šestou brankou v sezoně znovu Schánělec, tentokrát hlavou.
Letenští se propadli na sestupovou příčku za dosud předposlední Vlašim, která vyhrála po sedmi ligových zápasech a poprvé pod novým koučem Pilným. V úvodním dějství skóroval Dufek a ve druhé půli přidali další góly Bergqvist s Janem Fraňkem. Jihlava je na 12. místě.
Slavia B vedla od 40. minuty, kdy se po Fullyho centru trefil Piták. V nastavení zvýšil dalekonosným lobem Naskok, a přestože Míček hlavou ještě stihl snížit, na výhře hostů se nic nezměnilo. Slavia se posunula na šesté místo, o bod a jednu pozici před dnešního soupeře.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|11
|9
|1
|1
|27:10
|28
|2
Táborsko
|12
|9
|1
|2
|27:11
|28
|3
Artis
|12
|7
|3
|2
|20:13
|24
|4
Opava
|11
|6
|4
|1
|18:7
|22
|5
Žižkov
|12
|6
|2
|4
|17:18
|20
|6
Slavia B
|12
|6
|1
|5
|23:13
|19
|7
Baník B
|12
|5
|3
|4
|21:15
|18
|8
Ústí
|12
|5
|2
|5
|20:17
|17
|9
Prostějov
|12
|4
|2
|6
|14:18
|14
|10
Chrudim
|12
|3
|5
|4
|16:22
|14
|11
Příbram
|11
|4
|1
|6
|11:20
|13
|12
Jihlava
|12
|3
|3
|6
|13:17
|12
|13
Č. Budějovice
|12
|3
|2
|7
|11:22
|11
|14
Vlašim
|12
|2
|4
|6
|14:17
|10
|15
Sparta B
|11
|3
|0
|8
|8:25
|9
|16
Kroměříž
|12
|2
|0
|10
|10:25
|6
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup