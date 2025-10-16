Komplikace pro Artis. Reprezentanti Ománu se do Brna nevrátili. Ve své zemi řeší víza
Velká ztráta pro druholigový Artis! Brněnský tým, který drží v soutěži devítizápasovou neporazitelnost, odjede do Příbrami k pátečnímu duelu bez obou reprezentantů Ománu. Stoper Khalid Al-Braiki (32) a útočník Dahman (27) museli zůstat ve své rodné zemi kvůli vyřízení dlouhodobých pracovních víz.
Obě letní posily z Blízkého východu během pauzy nastoupili v základní sestavě za Omán v kvalifikaci MS proti Kataru (doma 0:0) a Spojeným arabským emirátům (venku 2:1). Do Česka se ovšem zatím nemohou vrátit.
Brněnský celek, jenž už se vyšplhal na průběžné třetí místo tabulky, si musí minimálně v Příbrami poradit bez nich. Chybět bude zejména rychlonohý Dahman, autor dvou branek.
Trenér Jiří Chytrý, jenž oba hráče do Artisu přivedl, to nicméně bere s nadhledem. „Absence ke kolektivnímu sportu patří a my se s nutnými změnami v sestavě musíme umět vypořádat. Disponujeme vždy více alternativami na jednotlivé posty a další kluci si jistě zaslouží šanci,” sdělil kouč.
K dispozici budou Al-Braiki a Dahman nejdříve další sobotu v domácím utkání s Opavou.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|11
|9
|1
|1
|27:10
|28
|2
Táborsko
|12
|9
|1
|2
|27:11
|28
|3
Artis
|12
|7
|3
|2
|20:13
|24
|4
Opava
|11
|6
|4
|1
|18:7
|22
|5
Žižkov
|12
|6
|2
|4
|17:18
|20
|6
Slavia B
|12
|6
|1
|5
|23:13
|19
|7
Baník B
|12
|5
|3
|4
|21:15
|18
|8
Ústí
|12
|5
|2
|5
|20:17
|17
|9
Prostějov
|12
|4
|2
|6
|14:18
|14
|10
Chrudim
|12
|3
|5
|4
|16:22
|14
|11
Příbram
|11
|4
|1
|6
|11:20
|13
|12
Jihlava
|12
|3
|3
|6
|13:17
|12
|13
Č. Budějovice
|12
|3
|2
|7
|11:22
|11
|14
Vlašim
|12
|2
|4
|6
|14:17
|10
|15
Sparta B
|11
|3
|0
|8
|8:25
|9
|16
Kroměříž
|12
|2
|0
|10
|10:25
|6
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup