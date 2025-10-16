Předplatné

Komplikace pro Artis. Reprezentanti Ománu se do Brna nevrátili. Ve své zemi řeší víza

Ománci Khalid Al- Braiki a Dahman v Artisu Brno
Ománci Khalid Al- Braiki a Dahman v Artisu BrnoZdroj: SK Artis Brno / foto: Martina Šperková
Fotbalisté Artisu v MOL Cupu vyřadili Liberec
Ománci Khalid Al- Braiki a Dahman v Artisu Brno
Fotbalisté Artisu v MOL Cupu vyřadili Liberec
Ománci Khalid Al- Braiki a Dahman v Artisu Brno
Ománci Khalid Al- Braiki a Dahman v Artisu Brno
Ománci Khalid Al- Braiki a Dahman v Artisu Brno
Fotbalisté Artisu v MOL Cupu vyřadili Liberec
21
Fotogalerie
Michal Koštuřík
Chance Národní Liga
Začít diskusi (0)

Velká ztráta pro druholigový Artis! Brněnský tým, který drží v soutěži devítizápasovou neporazitelnost, odjede do Příbrami k pátečnímu duelu bez obou reprezentantů Ománu. Stoper Khalid Al-Braiki (32) a útočník Dahman (27) museli zůstat ve své rodné zemi kvůli vyřízení dlouhodobých pracovních víz.

Obě letní posily z Blízkého východu během pauzy nastoupili v základní sestavě za Omán v kvalifikaci MS proti Kataru (doma 0:0) a Spojeným arabským emirátům (venku 2:1). Do Česka se ovšem zatím nemohou vrátit.

Brněnský celek, jenž už se vyšplhal na průběžné třetí místo tabulky, si musí minimálně v Příbrami poradit bez nich. Chybět bude zejména rychlonohý Dahman, autor dvou branek.

Trenér Jiří Chytrý, jenž oba hráče do Artisu přivedl, to nicméně bere s nadhledem. „Absence ke kolektivnímu sportu patří a my se s nutnými změnami v sestavě musíme umět vypořádat. Disponujeme vždy více alternativami na jednotlivé posty a další kluci si jistě zaslouží šanci,” sdělil kouč.

K dispozici budou Al-Braiki a Dahman nejdříve další sobotu v domácím utkání s Opavou.

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka1191127:1028
2Táborsko1291227:1128
3Artis1273220:1324
4Opava1164118:722
5Žižkov1262417:1820
6Slavia B1261523:1319
7Baník B1253421:1518
8Ústí1252520:1717
9Prostějov1242614:1814
10Chrudim1235416:2214
11Příbram1141611:2013
12Jihlava1233613:1712
13Č. Budějovice1232711:2211
14Vlašim1224614:1710
15Sparta B113088:259
16Kroměříž12201010:256
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů