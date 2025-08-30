Ománci v Brně. Jsme spokojení, hlásí posily Artisu. Sleduje je celá země
V létě se stali prvními vyslanci Ománu v českém profi fotbale. Jasně, že jsou stoper Khalid Al-Braiki (32) a útočník Dahman (27) ve druhé lize, kde válčí v barvách Artisu Brno, za „exoty“. Dva praktikující muslimové poznávají nový svět, odlišný styl hry i kulturu života. Nedávno je navštívil místopředseda jejich svazu, viděl dva zápasy. Chystají se za nimi také příbuzní. „V Evropě ještě nikdy nebyli,“ informuje rychlonohý křídelník, jenž o víkendu proti Kroměříži poprvé skóroval.
Jak na rozhovor s dvěma sympatickými reprezentanty Ománu, z nich jeden (Khalid Al-Braiki) sice mluví obstojně anglicky, ale druhý (fotbalovým jménem Dahman) velmi málo? Nabízel se google překladač, skvělá pomůcka moderní doby. Nakonec to vyřešil jejich spoluhráč Ibrahim Aldin, jehož otec pochází z Iráku a on se díky tomu výborně domluví arabsky. Příští týden oba borci z Brna zmizí na sraz národního týmu, kde je čekají v Poháru národů CAFA soupeři z Turkmenstánu, Kyrgyzstánu a Üzbekistánu. Do Brna, kde žijí v bytech kousek od sebe, se prý budou vracet rádi.
Jaká je česká druhá liga ve srovnání s ománskou nejvyšší soutěží?
Al-Braiki: „V Česku je fotbal rychlejší, silovější, hraje se ve vyšším tempu. Co se týká taktiky, trenér (Jiří Chytrý) po nás chce víceméně stejné věci jako v Ománu. Tady je akorát rozdíl v rychlosti hry. Taky máme v Artisu více tréninků a přípravy u videa. Jsme spokojení.“
Dahman: „Vidím to stejně. Zpočátku to bylo náročnější, ale postupně si zvykáme. Už se cítíme dobře a můžeme se dál zlepšovat.“
Může vám angažmá v Artisu pomoci v kariéře?
Dahman: „Přišli jsme sem, protože se nám líbí vize klubu. Artis chce postoupit do první ligy a my ke splnění tohoto cíle chceme pomoci. S ambicemi můžeme růst i my hráči. Já osobně jsem rád, že se mi teď (proti Kroměříži) podařilo dát gól.“
Al-Braiki: „Chtěli jsme si také vyzkoušet evropský fotbal. Speciálně v Česku, byť jsme věděli, že je to tady soubojovější, celkově náročnější. V Ománu se hraje víc technicky.“
On je Mbappé, já Dahman
Můžete být předvojem pro další krajany?
Al-Braiki: „Všichni spoluhráči z reprezentace, přátelé a rodina nás na dálku sledují. Dívají se na každý zápas, mají přehled o všech článcích, kde se o nás píše. Cítíme obrovskou podporu i od fanoušků v Ománu. Hráči tam mají výborné zázemí, podmínky, ale i tak je pro ně lákadlem odejít za fotbalem do Evropy. Určitě jsou té možnosti otevření.“