Předplatné

Ománci v Brně. Jsme spokojení, hlásí posily Artisu. Sleduje je celá země

Ománci Khalid Al- Braiki a Dahman v Artisu Brno
Ománci Khalid Al- Braiki a Dahman v Artisu BrnoZdroj: SK Artis Brno / foto: Martina Šperková
Ománci Khalid Al- Braiki a Dahman v Artisu Brno
Ománci Khalid Al- Braiki a Dahman v Artisu Brno
Ománci Khalid Al- Braiki a Dahman v Artisu Brno
Ománci Khalid Al- Braiki a Dahman v Artisu Brno
Ománci Khalid Al- Braiki a Dahman v Artisu Brno
Ománští fotbalisté Artisu Brno Dahman (druhý zleva) a Khalid Al-Braiki (první zprava)
Hráči Artisu Brno se radují z gólu
10
Fotogalerie
Michal Koštuřík
Chance Národní Liga
Začít diskusi (0)

V létě se stali prvními vyslanci Ománu v českém profi fotbale. Jasně, že jsou stoper Khalid Al-Braiki (32) a útočník Dahman (27) ve druhé lize, kde válčí v barvách Artisu Brno, za „exoty“. Dva praktikující muslimové poznávají nový svět, odlišný styl hry i kulturu života. Nedávno je navštívil místopředseda jejich svazu, viděl dva zápasy. Chystají se za nimi také příbuzní. „V Evropě ještě nikdy nebyli,“ informuje rychlonohý křídelník, jenž o víkendu proti Kroměříži poprvé skóroval.

Jak na rozhovor s dvěma sympatickými reprezentanty Ománu, z nich jeden (Khalid Al-Braiki) sice mluví obstojně anglicky, ale druhý (fotbalovým jménem Dahman) velmi málo? Nabízel se google překladač, skvělá pomůcka moderní doby. Nakonec to vyřešil jejich spoluhráč Ibrahim Aldin, jehož otec pochází z Iráku a on se díky tomu výborně domluví arabsky. Příští týden oba borci z Brna zmizí na sraz národního týmu, kde je čekají v Poháru národů CAFA soupeři z Turkmenstánu, Kyrgyzstánu a Üzbekistánu. Do Brna, kde žijí v bytech kousek od sebe, se prý budou vracet rádi.

Jaká je česká druhá liga ve srovnání s ománskou nejvyšší soutěží?
Al-Braiki: „V Česku je fotbal rychlejší, silovější, hraje se ve vyšším tempu. Co se týká taktiky, trenér (Jiří Chytrý) po nás chce víceméně stejné věci jako v Ománu. Tady je akorát rozdíl v rychlosti hry. Taky máme v Artisu více tréninků a přípravy u videa. Jsme spokojení.“ 
Dahman: „Vidím to stejně. Zpočátku to bylo náročnější, ale postupně si zvykáme. Už se cítíme dobře a můžeme se dál zlepšovat.“

Může vám angažmá v Artisu pomoci v kariéře?
Dahman: „Přišli jsme sem, protože se nám líbí vize klubu. Artis chce postoupit do první ligy a my ke splnění tohoto cíle chceme pomoci. S ambicemi můžeme růst i my hráči. Já osobně jsem rád, že se mi teď (proti Kroměříži) podařilo dát gól.“ 
Al-Braiki: „Chtěli jsme si také vyzkoušet evropský fotbal. Speciálně v Česku, byť jsme věděli, že je to tady soubojovější, celkově náročnější. V Ománu se hraje víc technicky.“

On je Mbappé, já Dahman

Můžete být předvojem pro další krajany?
Al-Braiki: „Všichni spoluhráči z reprezentace, přátelé a rodina nás na dálku sledují. Dívají se na každý zápas, mají přehled o všech článcích, kde se o nás píše. Cítíme obrovskou podporu i od fanoušků v Ománu. Hráči tam mají výborné zázemí, podmínky, ale i tak je pro ně lákadlem odejít za fotbalem do Evropy. Určitě jsou té možnosti otevření.“

Čtěte zdarma až do konce

Exkluzivní pokračování článku čeká pouze na registrované čtenáře.
  • Registrace je snadná, rychlá a zcela zdarma!
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu - známkování hráčů, diskuze, ankety a další
Pokračovat ve čtení
Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů