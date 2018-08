Pivarník na dlažbu! Utrápenou Zbrojovku povede odchovanec Šustr

Fotbalové Brno po špatném vstupu do FNL vyhodilo trenéra Romana Pivarníka! Po sobotní porážce v Prostějově 1:2 dospělo vedení klubu k závěru, že už tým dál neposune. Mužstvo, které má po šesti kolech na kontě pouhých sedm bodů a špička se mu vzdaluje, přebírá dosavadní kouč dorostu Pavel Šustr (43). Úspěšný mládežnický trenér dostane stejný úkol jako jeho předchůdce: vrátit Zbrojovku co nejrychleji do nejvyšší soutěže.