Jihlava sází na mladé cizince. Projekt jí vynáší miliony, jak funguje? | iSport.cz

Luis Arroyo a Waly Diouf - cizinci, na kterých by Jihlava do budoucna ráda vydělala • Profimedia.cz

Taková malá továrnička na diamanty. Levně sehnat, důsledně vybrousit a „střelit“ za miliony dál. Ideálně do roka. Druholigová Vysočina Jihlava i v důsledku ekonomické krize změnila kurs, jde cestou mladých zahraničních borců. Když se zadaří, je z toho terno. Příklady Mohameda Tijaniho či Kamsa Mary táhnou. „Je to projekt,“ říká ředitel klubu Jan Staněk. Zapojte se do nových diskuzí na iSport.cz. Více ZDE>>>

Je jedno, odkud jsi. Hlavně, když máš potenciál, vůli se zlepšovat a přijmeš skromnější podmínky. Zbytek nech na nás. V Jihlavě si s cizinci umí poradit. Z „no name“ chlapců vytváří žádané zboží pro FORTUNA:LIGU. „Chceme z nich jejich předpoklady rychle vykřesat a posunout dál. Musí jít o hráče, kteří budou do roka na prodej,“ popisuje ředitel Jan Staněk.

Ačkoliv na Vysočině vyrostli reprezentanti Gebre Selassie, Masopust, Tecl, Kopic či Vydra, v posledních letech frčí exotičtější zboží. Tahouni Vysočiny mají cizokrajná jména a česky umí pár slov. „Naše strategie je celkem jednoduchá. Máme základ starších hráčů, kteří jsou na tom dobře charakterově a pořád i fotbalově. Kolem nich chceme stavět naše odchovance a na místa, kde je nemáme, přivádíme zajímavé zahraniční hráče,“ nastiňuje ředitel Staněk.

Dnes najdete v kádru špičkového celku FNL mladého Súdánce, Ekvádorce, Senegalce a Kolumbijce. Nejstarší Luis Arroyo má čtyřiadvacet, přišel z Třince. Zatím se vyplácí, hned v jarní premiéře (a dosud i derniéře) proti svému bývalému týmu vstřelil gól na 2:0. V základu byl i urostlý odchovanec Paris St. Germain Waly Diouf, náhrada za Mohameda Tijaniho. Ten už válčí na hostování ve Slavii. „V Česku už se ví, že umíme pracovat s mladými cizinci,“ míní Staněk.

Jihlava hodlá být zásobárnou větších klubů a samozřejmě na transferech vydělávat. Moc dalších zdrojů po krachu společnosti PSJ nemá. „Nechceme přivést někoho z Afriky a pak ho tři roky piplat. Na to má čas možná Sparta. Musí se zlepšovat rychle. Byla by náhoda, kdyby u nás přežil delší dobu jako například Ljevakovič v Teplicích,“ podotýká. Jinými slovy, pokud nováček neukáže během pár měsíců nárůst výkonnosti a ochotu na sobě dřít, musí pryč. A přijde jiný.

Mladý adept většinou dorazí na minimálně týdenní zkoušku. Pokud při herním testu přesvědčí trenéra, ředitele i sportovního manažera a zároveň kapitána (Lukáše Vaculíka), dostane smlouvu a šanci bojovat o místo v kádru. Výhledově samozřejmě i o lepší angažmá. „Musíme se shodnout všichni. Jakmile by jeden z nás řekl, že ne, nevezmeme ho,“ říká Staněk, podle něhož je podstatná interakce hráče s mužstvem. „Pokud sedí v kabině a hraje si jenom na mobilu, je to taky nějaký signál. Hlavně první týden, dva by měl ukazovat opravdu extrémní zaujetí se prosadit.“

CIZINCI V JIHLAVĚ - DNES V KÁDRU Waly Diouf (22) stoper Senegal Luis Arroyo (24) útočník Ekvádor Esteban Beltran (20) záložník Kolumbie Chok Dau (21) záložník Jižní Súdan

Každý se samozřejmě neprosadí. „Je to loterie,“ nezapírá čelní funkcionář. Nicméně úspěšnost má Vysočina vysokou. Občas vyletí někdo, kdo na to zpočátku nevypadal. Jako Kamso Mara, v současnosti opora Slovanu Liberec. Záložník z Guineje se neuvedl jako budoucí eso „áčka“. „Vzali jsme ho na hostování, a když jsem ho viděl v přípravě, byl jsem z něj rozpačitý. Občas to vypadalo, že neumí kopnout do míče, dát dlouhý balon, vystřelit. Najednou dal ve třetím utkání proti Bohemce nádherný gól zpoza vápna a od té doby se rozjel,“ vybavuje si rozkvět kariéry dynamického středopolaře.

Ani „Momo“ Tijani neměl bleskově našlápnuto do Slavie. Kdyby se těsně před loňskou jarní sezonou vážně nezranil lídr defenzivy Petr Tlustý, šanci v základu by dost možná hned tak nedostal. „Když přišel z Vyškova, asi tři měsíce předtím netrénoval. Měl nadváhu. Ani jsme nečekali, že bude první půlrok hrávat,“ popisuje. Kouči Radimu Kučerovi nezbylo než stavět dva leváky, Tijaniho a dalšího novice Martina Chlumeckého. „Ke konci byli oba fantastičtí. Momo šel hrozně rychle nahoru.“

Místní borci už si na cizince zvykli. Berou je, nevnímají je jako nezdravou konkurenci. Inteligentnější typy jako Němec Till Schumacher se za několik měsíců slušně domluví česky. Jinak zní jihlavskou kabinou francouzština, španělština, angličtina. „Bylo štěstí, že loni jsme tady měli Nicolase Šumského, který uměl francouzsky. A Samuel Šefčík španělsky,“ vypráví Staněk.

CIZINCI V JIHLAVĚ - KAM Z KLUBU ODEŠLI Dávis Ikaunieks útočník Jablonec Kamso Mara záložník Liberec Lamin Jawo útočník Zlín Mohamed Tijani stoper Slavia Till Schumacher obránce Bohemians

Co mladíkům ze zahraničí klub nabízí? „Ukážeme jim historii našich přestupů a řekneme jim: U nás si nevyděláš peníze. Ale máme kvalitní trenéry a umíme hráče posunout. Za rok můžeš jít do české top šestky. Hodně hráčů prodáváme do Jablonce, do Boleslavi,“ shrnuje ředitel FC Vysočina, aktuálně druhého týmu FNL. „A když hráč u nás není sportovně úspěšný, stejně nechce zůstat a zkusí to jinde,“ dodává.

Návrat do nejvyšší soutěže by cenu Arroya a spol. ještě zvýšil. „Když bude hráč černé pleti na podobné úrovni jako bílé, má o pětadvacet procent vyšší cenu. Po černoších je dnes poptávka, je to trend. Administrativa je kolem toho hrozná, ale nezbytná. A vyplácí se,“ přiznává Staněk. „Navíc jsou takhle mladí a zajímaví čeští hráči pro nás finančně nedostupní. Cizinci v tomto věku jsou pro nás jediná alternativa. Buď nás nestojí nic, nebo hodně málo. Navíc v sobě mají něco, co čeští hráči postrádají. Nevím, jestli by Lamin (Jawo) byl pro Zlín tak zajímavý, kdyby byl bílé pleti,“ doplňuje.

Takže kdo je další na řadě? „Luis Arroyo ještě může být do budoucna zajímavý,“ myslí si Staněk. „Stoper Waly Diouf odehrál jeden zápas, zatím ho nechci hodnotit. Nicméně má za sebou zajímavou historii. Prošel akademiemi Lyon, Leganes. Byl v africkém klubu (Tunis), který hrál pravidelně jejich Ligu mistrů. Hrozně šikovný je Kolumbijec (Esteban Beltran). Uvidíme, jestli ho agenti někam v Česku upíchnou. Může udělat obrovský progres. My máme u něj opci sto tisíc euro. To je nehratelné,“ smiřuje se pomalu se ztrátou nadějného záložníka z Jižní Ameriky.

Projekt pokračuje.