Šéf Jihlavy: Tři roky dělám jen škrty. V českém fotbale chybí schopní lidé | iSport.cz

Před rokem přišla Jihlava o návrat mezi elitu po skandální baráži s Karvinou. Letos to zkouší znova. Ve FNL se drží na druhém místě, kouč Radim Kučera drží s týmem stoprocentní domácí bilanci. Jenže klub ekonomicky krvácí. „Špatně jsme na tom už tři roky. Dělám jen škrty,“ přiznává ředitel FC Vysočina Jan Staněk. Přesto (nebo právě proto) o postup stojí.

Do fotbalu jste přišel z advokátní kanceláře. Jaké je to prostředí?

„Kdybych měl rodinu a nebyl do fotbalu takový blázen, nikdy bych do tak nejistého prostředí nešel. Z ekonomických důvodů a z důvodu perspektivy. Ve fotbale je s výjimkou pár klubů relativně málo peněz nebo jsou špatně směrované, což je možná ještě častější. Proto se nedaří přilákat víc schopných lidí. V některých klubech jsou takoví, kteří jsou kvalitativně nebo charakterově horší. Ti naopak berou fotbal jako životní povolání, protože ani nic jiného neumí. Otázka je, jestli tohle umí dobře. Drží se v něm zuby nehty a jsou ochotni pro to udělat cokoliv. Na druhou stranu jsem poznal řadu skvělých lidí a odborníků.“

Dřív jste měl větší výdělek?

„Bezpochyby. Ale pořád jsem schopen vydělat si peníze v advokacii. Fotbal jsem dělal od šesti let, byl jsem rád, že jsem se do něj mohl vrátit. Snad mohu říct, že za mého působení má klub morální integritu a sportovní tvář. Říkáte si, že se vám to jednou vrátí. Možná ještě uběhla krátká doba.“

Křivdy ze strany rozhodčích těžce nesete, co?

„To každý. Někdo si to nechá pro sebe, jiný to řeší v zákulisí. Já to beru tak, že když to přesáhne míru únosnosti a nemáte ve fotbale dovolání či zastání, jakou máte jinou možnost? Buď se na to vykašlat anebo se zkusit chránit třeba přes média. Což samozřejmě nefunguje vždycky. Neřekl bych, že rozhodčí v dnešní době udělají cíleně jednu chybu. Je to spíš komplex drobností, způsob, jak řídí utkání. Lidé jsou různí. Stejně jako mezi hráči i funkcionáři, jsou i mezi rozhodčími idioti. Některá rozhodnutí udělají jen kvůli tomu, aby posílili své ego, cítili se dobře.“

Máte příklad?

„Rozhodčí posoudí nepodstatnou autovou situaci. Hráč soupeře se přizná, že to bylo jinak. Jenže sudí řekne,