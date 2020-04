Druhá liga po vzoru elit. Jak se může dohrát a komu by se hodila anulace? | iSport.cz

Ondřej Vaněk se po podzimní "výpomoci" v Brně vrací do zahraničí • Martin Tajč/Zbrojovka Brno

Ondřej Vaněk chce Brnu pomoct zpět do první ligy • fczbrno.cz

Druhá liga, taky liga. Zapomíná se na ni, ale platí totéž co pro nejvyšší soutěž. Je v plánu ji dohrát, byť mají týmy před sebou ještě větší porci zápasů (13) než účastníci FORTUNA:LIGY. „Počítá se s tím, že bude kopírovat její režim. Tedy systém středa–neděle,“ přibližuje Tomáš Požár, sportovní manažer Zbrojovky Brno, aktuálně třetího celku FNL. „Podle mě se začne hrát od června. Pokud nebudou mít týmy čas na přípravu, kvalita bude strašná,“ míní Jan Staněk, ředitel Jihlavy. V zamčené části článku se dozvíte, jaká je momentálně situace v TOP 6 klubech ligy.

Pořád existuje několik scénářů. Ten, který bude platný pro nejvyšší soutěž, určí i výsledek sezony o patro níž. Je jasné, že anulace celého ročníku by adeptům na postup vůbec nevoněla. „To by pro nás nebylo přijatelné. Chceme být v první lize. K jednostrannému znevýhodnění někoho by nemělo dojít,“ doufá brněnský manažer Požár. Podobně smýšlejí v Pardubicích a v Jihlavě, momentálně dvou nejvýše postavených týmech.

Dá se říct, že nejvíc by zrušení sezony bez možnosti postupu ublížilo Brnu. Největší klub FNL rozjel po výměně trenéra velkou stíhačku, věřil si na první místo.