Duklu řídí nejmladší šéf: Ve fotbale jsem odmala. Začal po cestě v Asii

Co jste dělali, když vám bylo devětadvacet? David Šrámek se ještě před třicítkou stal výkonným ředitelem druholigové Dukly, ve funkci je přes dva týdny. „Ve fotbalovém kolotoči jsem odmala, jen jsem se posunul do nové role. Svůj věk neřeším,“ říká v rozhovoru pro deník Sport nejmladší šéf z dvaatřiceti českých profiklubů.

DAVID ŠRÁMEK Narozen: 30. března 1991 (29 let) Hráčská kariéra: mládežnické týmy Slavie Praha a Dukly Praha Manažerská kariéra: do prosince 2019 zastával různé funkce v Dukle Praha a od srpna 2020 je jejím výkonným ředitelem Zajímavost: je synem Michala Šrámka, bývalého generálního a výkonného ředitele Dukly (skončil po sezoně 2018/2019)

Miliardář Petr Paukner, majitel fotbalové Dukly, má ve své kanceláři elegantní sošku Merkura, boha obchodu. Místnost nového výkonného ředitele Davida Šrámka má zatím skromnější podobu. „Žádné velké zdobení nestíhám. Nastoupil jsem v hektické době, kdy frčí přestupní období a končí marketingové smlouvy,“ vypráví Šrámek. Vystačí si s počítačem a velkou magnetickou tabulí, která na Julisce zbyla po jeho předchůdci Pavlu Vandasovi. Pro srovnání: Vandasovi je třiapadesát, Šrámkovi devětadvacet.

Ptají se vás často na váš věk? Z ředitelů prvoligových a druholigových klubů jste nejmladší.

„Věk je jen číslo. Ve fotbale jsem od dětství, ve zdejším prostředí se dobře vyznám. Ve Slavii jsem prošel celou akademií, hrál jsem šestku nebo stopera a končil jsem jako kapitán devatenáctky. Jako každý kluk jsem snil o Realu Madrid a tak dále, jenže kvůli čtyřem operacím křížových vazů jsem toho musel brzy nechat. Byl jsem z toho dost špatný, ale zase mi začalo něco jiného. Postupně jsem sbíral zkušenosti v managementu – a dneska jsem za to rád.“

S čím jste do svojí nové kanceláře přišel?

„S vervou. Cítím se na to. Navíc nejsem nováček: v Dukle jsem sedm let pomáhal s účetnictvím, s registracemi hráčů, s marketingem… Takže když jsem se sem vrátil, hned jsem věděl, co je potřeba a kde nás tlačí bota.“

Kde?

„Je toho víc.