Postup do ligy a konec? Hradec přijde o kouče, Frťalu lákají Teplice

Už jen dny dělí Hradec Králové od postupu do FORTUNA:LIGY. Všudypřítomnou příjemnou náladu ale kalí skutečnost, že podle zdrojů Sportu po sezoně končí v klubu trenér Zdenko Frťala. Z rodinných důvodů měl odmítnout návrh na nový kontrakt a vážně se zabývat nabídkou Teplic. Vedení votroků nechce citlivou záležitost nijak komentovat. Nicméně interně se probírá seznamem možných adeptů na uvolněnou funkci.

Východočeská fotbalová značka drtí FORTUNA:NÁRODNÍ LIGU, drží úchvatnou sérii devíti vítězných záseků v řadě a může se stát, že už o víkendu bude po čtyřech letech zpátky mezi českou elitou. Navíc se po marných dvou desetiletích konečně podařila naplno rozjet akce s výstavbou nového stadionu pro necelých deset tisíc diváků. Všechno by v Hradci Králové mělo být zalité sluncem, ale tak to úplně není.

Podle informací deníku Sport si v klubu po sezoně sbalí věci trenér Zdenko Frťala. „Dostal návrh nové smlouvy, ale odmítl ho,“ shodují se zdroje redakce.

Proč? Rodinné důvody. Padesátiletý kouč žije v Teplicích, do východočeské metropole téměř denně dojíždí. Touží být více s manželkou. Roli údajně hraje i fakt, že v Hradci je už třetím rokem. Cítí, že nastal čas změnit fotbalovou adresu.

A do toho dostal nabídku od Teplic, což by nebyla žádná převratná novina, jelikož sklářský klub po něm baží pokaždé, když se mění trenér. Ovšem s příchodem Rudolfa Řepky do teplického vedení se námluvy zintenzivnily.

Není to tak, že by Frťala měl vystřídat Radima Kučeru u hlavního mužstva, trenérovi je nabízena pozice šéfa akademie. V tuhle chvíli však údajně není rozhodnutý ji přijmout, soustředí se na završení postupové sezony v Hradci.

Je také variantou, že do Teplic by se z Hradce mohl stěhovat i trenér gólmanů Tomáš Poštulka, též muž s minulostí v klubu.

„Věci ohledně trenéra nebudeme v tuhle chvíli nijak komentovat,“ řekl Michal Petrák, tiskový mluvčí FC Hradec Králové.

Frťala je uznávaný kouč, pod lízátky odvedl během tří let velmi dobrou práci. Do kádru zakomponoval spoustu mladých hráčů, výrazný prostor dal řadě odchovanců. Přesně v duchu strategie, kterou si vytyčil s energickým sportovním ředitelem Jiřím Sabouem. Proto se předpokládá, že Hradec bude chtít udržet linii typologicky podobného trenéra.

Dle informací redakce v klubu už pracují na seznamu možných Frťalových nástupců. Jedním z nich má být Jaroslav Veselý, současný kouč Chrudimi. Také on po skončení ročníku s největší pravděpodobností u týmu nebude působit. Ale ve hře je i směsice dalších jmen.