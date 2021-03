Stadion v Hradci vyvolal euforii. Stavitel Dědek se opřel do Pardubic

Hradec Králové porazil Jihlavu 4:0 a vrátil se do čela FNL • Facebook FC Hradec Králové

Hradečtí fotbalisté se vrátili do čela druhé ligy • Facebook FC Hradec Králové

Pětadvacet let slibů a nenaplněných vizí je zdá se minulostí. V Hradci Králové bude stát, zřejmě už v roce 2023, nová aréna s kapacitou osmi tisíc diváků. „Pro fanoušky jde o významný okamžik, strašně dlouho jsme čekali,“ rozplývá se Richard Jukl, generální manažer aktuálního lídra druhé ligy. Zastupitelstvo města, které je stoprocentním vlastníkem klubu, v pondělí schválilo vítěze tendru. V uskupení tří firem figuruje i společnost podnikatele Petra Dědka, majitele hokejových Pardubic.

Slunce sice nesvítilo, ovšem hradeckým příznivcům to pranic nevadilo. Jejich klub v brzkém odpoledni vyřídil ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE oponenta z Jihlavy jednoznačně 4:0 a vrátil se na první místo tabulky. O dvě a půl hodiny poté městské zastupitelstvo téměř jednomyslně schválilo vítěze tendru. Nový stadion v Hradci Králové postaví za 568 milionů korun bez DPH uskupení firem Strabag, Geosan Group a D&D Elektromont.

„V Hradci Králové si vybrali nejlepší řešení. Na rozdíl od vedení města v Pardubicích. Postavíme jeden z nejhezčích fotbalových stadionů v republice,“ jásal na Twitteru Petr Dědek.

Právě jeho angažmá v celém projektu je vzhledem k velké rivalitě mezi sousedními městy do jisté míry paradoxní. Minulý rok se stal jeden z nejbohatších Čechů majitelem hokejových Pardubic, zároveň jevil výrazný zájem podílet se v témže městě na rekonstrukci Letního stadionu. Zastupitelstvo ale vybralo jiného vítěze, firmu PORR. Dědek tak obrátil svoji pozornost do Hradce, a tam uspěl.

O přestavbě Všesportovního stadionu, který byl před revolucí využívaný i pro monumentální spartakiády, se na východě Čech mluví již pětadvacet let. Od doby, kdy klub koupil Čechoameričan Jan Voda. Právě kardiolog z Oklahomy přišel s prvním návrhem na přestavbu v té době již zchátralého stánku. V roce 2002 vytvořil první vizualizaci, která však nebyla realizována. Mimochodem, doteď ji má ve své kanceláři vystavenou Richard Jukl, generální manažer klubu.

Poté, co Voda klub v roce 2005 prodal zpátky městu, vzniklo několik dalších návrhů a zamýšlených projektů. Ani jeden z nich nedopadl. Před čtyřmi lety to vypadlo, že výstavba nového stadionu je na spadnutí. Nařídila se demolice západní tribuny, na bagru tehdy seděla klubová legenda Pavel Černý a rypadlem se jako první symbolicky pustil bourání nevyhovujícího stadionu. Jenže velkolepé plány zase skončily u ledu.

O stadionu Architektem je Tomáš Vymetálek Cena stavby je vyčíslena na 568 milionů bez DPH Kapacita je 8000 diváků s možností navýšení na 9300 míst (všechna zastřešená) Zachováno bude osvětlení „lízátky“ Bude splňovat kategorii UEFA 4 pro mezinárodní utkání Na stadionu bude 12 skyboxů Ve vnitřních prostorách budou tři tělocvičny, posilovna, regenerační linka, rozcvičovny Počítá se stometrovou krytou dráhou a vně arény s atletickým oválem

Věci se konečně pořádně hnuly až minulý rok, kdy došlo k podepsání kontraktu se správcem stavby a v pondělí pak byl schválený vítěz tendru. „Máme nádherný den. Musíme si ten okamžik dlouho vychutnávat, protože jsme na něj strašně dlouho čekali,“ radoval se Jukl.

Jaké budou parametry nové arény? Měla by splňovat kategorii UEFA 4, což jsou stadiony pro mezinárodní utkání. Kapacita by měla být 8000 diváků s možností navýšení na 9300 míst, všechna budou zastřešená. Zachováno by mělo být i typické osvětlení stávajícího stadionu v podobě takzvaných lízátek. Celková cena je vyčíslena na 568 milionů korun bez DPH. Počítá se i s dvanácti skyboxy, maximálním komfortem pro hráče s rozcvičovnou, posilovnou, regenerační linkou. Projekt architekta Tomáše Vymetálka nabízí tři tělocvičny, víceúčelové sály, stometrovou krytou dráhu a venkovní běžecký ovál.

Nicméně, na opravdu definitivní potvrzení je třeba počkat do 13. dubna. Pokud do té doby nikdo nepodá proti tendru námitku Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, je v plánu o den později slavnostní podpis smlouvy.

Jestliže se vše bude dařit podle plánu, v nové aréně by votroci mohli hrát poprvé na podzim 2023. V té době už chtějí být třetí sezonu mezi českou elitou.