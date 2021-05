Tady trénoval Brückner a střílel Drulák. Do Drnovic se vrací profi fotbal!

Vyškov by se měl stát diváckým šlágrem soutěže, na derby se Zbrojovkou by mohlo být narváno. Domácí utkání budou mít výkop v sobotu v 10.15, což je tradiční místní čas. „Pro rodiny s dětmi to je ideální,“ podotýká Trousil, jenž přivedl sousední město k historickému postupu z MSFL.

Vyškov dělí od Drnovic necelých pět kilometrů. Jeho stadion licenčním řízením neprošel, neboť má na jedné chodbě kousek od sebe kabinu hostů i domácích. To je na profi úrovni nepřípustné.

Drnovický stánek s kapacitou 6616 diváků, na němž se v roce 2000 představil v prvním kole Poháru UEFA bundesligový TSV Mnichov 1860, dlouhá léta chátral. Na klub byl v roce 2007 po sestupu z druhé ligy vyhlášen konkurz, před čtyřmi lety byla společnost 1. FKD vymazána z obchodního rejstříku.

V nejvyšší soutěži strávila obec se zhruba 2400 obyvateli celkem deset sezon. Maximem byla třetí příčka v sezoně 1999/2000 a postup do pohárové Evropy. Po pádu Chemapolu a ekonomických trablech bosse Jana Gottvalda to však šlo šupem dolů. Klub na čas dokonce zmizel z fotbalové mapy, nyní hraje místní tým okresní soutěže.

Nedaleko stadionu si postavili domy trenér František Komňacký s Jozefem Weberem, bývalým záložníkem Drnovic a dnes koučem Karviné.

Po rekonstrukci hlavní tribuny a vnitřních prostor je areál způsobilý pro F:NL. Před novým ročníkem se musí dodělat jen „drobnosti“ jako je kamerový systém. Vyškov má nový domov, na který budou zvědaví i soupeři. „Na pár kilometrech tu bude moc druholigových týmů,“ podotkl kouč v narážce na sestup Zbrojovky, „sousedy“ z Líšně či Prostějova. „Zbrojovka bude pro lidi obrovský tahák,“ nepochyboval Trousil.