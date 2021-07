Prostějov ve druhé lize s Jarošíkem i Jiráčkem. Chceme do TOP 5, říká šéf

Dlouhodobým cílem druholigového Prostějova je prokousat se do nevyzpytatelné baráže a v ní se pokusit o postup mezi elitu. Nejvyšší ambice zůstávají. Pro tuto sezonu však Hanáci přece jen trošku brzdí euforii. „Chceme hrát kolem pátého místa, s tím bych byl spokojený,“ říká předseda František Jura. Shovívavost je na místě, klub jde do sezony s novým trenérem Jiřím Jarošíkem a kompletně obměněnou ofenzivou. Oporou by měl být ex-reprezentant Petr Jiráček.