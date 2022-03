Vozábal v Táborsku: Nabídka mě zaujala. Chci posunout úroveň klubu

„Za Pepou tady zůstala spousta práce, za kterou se sluší poděkovat. Příkladem může být modernizace sportovního areálu Soukeník. O Táborsku je všeobecně známo, že je to dlouhodobě stabilizovaný klub, který dobře funguje. Nabídka mě zaujala, vím, jaké jsou tu podmínky a možnosti. Chci se rychle poznat se všemi zaměstnanci a spolupracovníky. V klubu je nastavená určitá laťka, mým cílem je tuto úroveň udržet a posunout ji společnými silami o něco výše," řekl pro klubový web Vozábal, jenž se v Táboře narodil a do žáků zde i hrával, než se přesunul do Českých Budějovic.

Vozábal v Dynamu naposledy pracoval jako sportovní ředitel, loni v srpnu nejsilnější jihočeský celek opustil.