Ze Žižkova do Prostějova. Nemůžu čekat na Spartu či Slavii, řekl Šmarda

Není to úplně obvyklá situace. Jednak to, že Michal Šmarda už před rokem v Prostějově působil, ale coby asistent Daniela Šmejkala byl odejit. Teď je na Hané znovu jako hlavní trenér, jenž nahradil Pavla Šustra. Zvláštnost číslo dvě? Ještě v únoru vedl Žižkov, který je v ČFL skupině B již takřka jistým postupujícím a od léta bude hrát F:NL. Najednou je všechno jinak. „Něco se tam stalo, už se k tomu nechci vracet,“ říká Šmarda, jenž na Moravě začal výborně. Ve středu porazil Vyškov 1:0.

Loni v zimě prostějovský předseda František Jura prohlásil: „Máme prvoligový realizační tým.“ Hlavní kouč Daniel Šmejkal s asistentem Michalem Šmardou však nakonec vydrželi už jen půl roku. Jaro se nepovedlo, a tak je nahradil starý známý Pavel Šustr.

Letos v zimě Jura zopakoval, že chce budovat kádr, nechat ho minimálně dva roky pohromadě, aby pak byl konkurenceschopný v boji o postup mezi elitu. Ideálně pod vedením Šustra.

Jenže to už taky neplatí. Hanáci na jaře ze šesti duelů získali jen dva body a Šustra nahradil Šmarda. „Byl jsem osloven vedením klubu. Nabídka mě potěšila. Nejsem v pozici, kdy bych si mohl dovolit čekat na Spartu, Slavii nebo někoho z ligy. Trénování mě baví, mužstev v profi fotbale moc není, kdežto trenérů je hafo,“ vysvětluje nový kouč, proč kývl.

Bývalý ligový fotbalista byl dva měsíce bez práce, naposledy působil na Žižkově. A šlo o nečekaný rozchod, protože třetiligová Viktoria s dvacetibodovým náskokem bezproblémově míří za postupem. Na začátku února ho pod televizní věží vystřídal Michal Horňák.

Spekulací týkajících se důvodů konce je spousta. Neshody s managementem? Tlak Sparty na dosazení „svého“ trenéra k dozorujícímu a vše zastřešujícímu Václavu Kotalovi? Šmarda nic komentovat nechce. „Je to minulost, soustředím se na práci v Prostějově.“

A nutno dodat, že začal výborně. Dva dny měl na to, aby tým nachystal na náročný středeční duel proti ambicióznímu Vyškovu. Povedlo se, Prostějov eliminoval zahraniční individuality, prosadil se z penalty díky Janu Schaffartzikovi a oslavil první výhru jara. Vítězství přišlo po půlroce.

„Jsme moc rádi, že jsme to zvládli. Situace nebyla a není pro celý klub jednoduchá. Měli jsme krátký čas na změnu, důležité bylo pozvednout hráče, aby zápas odmakali a uvěřili tomu, že odměna přijde. A taky udržet nulu, protože máme nejvíce inkasovaných gólů v soutěži. Někteří hráči neodváděli očekávané výkony, měl jsem s nimi pohovory. Potřebují se nastartovat. Někdy to bude nehezký fotbal, nicméně je to obrovská vzpruha. Zároveň víme, že tím to nekončí. Závěrečných osm kol je pro nás nová soutěž,“ vysvětluje dvaapadesátiletý muž.

I pro samotného Šmardu jde o kariérní přelom. Jako hlavní šéf lavičky vede mančaft v profesionální soutěži vůbec poprvé, zúročit nyní může cenné zkušenosti nabyté ze spolupráce s Kotalem (Žižkov, Sparta) či Martinem Svědíkem (Slovácko, Jihlava).

„Měl jsem dobré učitele, jsem rád, že jsem s nimi mohl pracovat. Některé věci se přenášejí, máte zásady v obranné a útočné fázi, pak už je to i o kvalitě hráčů. Na ně musíte napasovat systém hry. Každopádně teď vnímám větší zodpovědnost za celkovou organizaci a chod,“ podotýká Šmarda.

Asi nikdo by nechtěl na brzy zrekonstruovaném stadionu hrát o patro níž v MSFL...