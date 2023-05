Starka: Postup záleží na hráčích. Pelta a Berbr zůstanou mými kamarády

Fotbalovou Příbram čekají poslední druholigové zápasy pravdy v sezoně. Na jedné straně klubový boss Jaroslav Starka touží po návratu mezi elitu, na druhé jsou ale klubové závazky vůči hráčům či opakovaná změna trenéra. Přesto Příbram válčí mezi kluby na čele Fotbalové národní ligy. „Veliteli, postup je základ, abyste žil,“ říká v žertu příbramský šéf a dodává: „Klidné spaní z toho nemám, že hráčům ještě nějaké peníze dlužíme. Trápí mě to, ale děláme, co můžeme.“

Příbram je nadále v útlumu, čtyři porážky v řadě a k tomu vydřený bod ve Vyškově. V zimní přípravě hráči stávkovali, protože nedostávali výplaty. Nejde teď o takovou „aktivnější stávku číslo 2“?

„Ne, myslím, že vůbec ne. Když máte možnost postoupit do ligy, tak pro to uděláte cokoliv. To poslední z čeho bych hráče podezíral, že zápasy schválně vypouštějí, aby prohráli. Myslím, že je to důsledek toho, že nás není tolik. A chybí nám zraněný Benson Sakala, protože to je výborný stoper. Jéje, ten nám schází. Pereme se s tím, dostáváme góly, které bychom dřív nedostali. Chybí i štěstí.“

Jak je na tom klub nyní z hlediska financí? Stále dlužíte hráčům? To pak nemusí na hřišti být vše stoprocentní.

„Snažíme se dělat, co můžeme, to je jasný. Dost jsme toho už zaplatili, ale vůbec tohle neberu. Jsme v Čechách, takže jdete na hřiště vyhrát. I když to kluci v hlavách určitě mají, to bezpochyby.“

Říkáte, že tohle neberete v potaz, ale věřím tomu, že člověk, který nedostává výplatu, tohle v potaz bere docela zásadně.

„Je to jednoduché. S postupem do ligy přijde i nějaký navýšený budget, který se rozdělí hlavně mezi ně. Oni se s tím musejí nějak srovnat. Když prohrajete v Třinci nebo s Olomoucí B, tedy týmy ohroženými sestupem, tak to není v pořádku. Podle