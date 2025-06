Zápas o všechno zvládneme, burcuje Prebsl před Německem. Co letní přesun do Liberce?

PŘÍMO ZE SLOVENSKA | Prohra s Anglií bolí, ale je třeba jí okamžitě hodit za hlavu. Už v neděli čeká „lvíčata“ další a ještě důležitější duel. Proti Německu je třeba vyhrát, což si dobře uvědomuje i obránce Filip Prebsl. „Je to zápas o všechno. Věřím, že to zvládneme,“ vyhlašuje sebevědomě před dalším důležitým soubojem.

Po neúspěšné jarní štaci v polském Górniku Zabrze nyní jako pilíř obrany „lvíčat“ hají české barvy na mistrovství Evropy do 21 let. Už za pár týdnů ale bude muset řešit svou budoucnost. Podle informací deníku spor láká defenzivního univerzála Liberec. Možný letní přesun ale během šampionátu řešit nechce. „Teď mám v hlavě jen EURO. Co bude potom, to teď neřeším,“ sdělil Prebsl.

Od zápasu s Anglií uběhlo asi 13 hodin, už jste si stihli utkání rozebrat?

„Ještě ne. Čeká nás to teď po tréninku. Moje dojmy jsou ale takové, že jsme většinu zápasu plnili to, co jsme chtěli a dokázali jsme té velké kvalitě Angličanů vzdorovat. V určitých pasážích jsme dokázali i dobře držet míč. Bohužel ve finální fázi rozhodla efektivita, která byla na jejich straně skoro stoprocentní.“

Mrzí prohra s Angličany o to víc, že jste dostali poměrně laciné góly?

„Ano, těm gólům šlo zabránit. Chybělo nám i trochu štěstíčka, ale tak to zkrátka někdy ve fotbale je a my jdeme dál.“

V souvislosti s obdrženými góly, hlavně tím druhým, se hodně řešil výkon brankáře Lukáše Horníčka. Podpořili jste ho třeba nějak speciálně?

„Hlavně jsme mu vůbec nic nevyčítali. Všechny gólové situace byly hodně složité a druhý gól padl po centru, který byl těsně před ním tečovaný a míč se tam odrazil náhodně. My rozhodně pořád stoprocentně stojíme za ním.“

Cítili jste po snížení na 1:2, že by to ještě šlo zvrátit?

„Ano, všichni jsme tušili, že máme na to utkání minimálně vyrovnat. Šlapali jsme do toho, ale pak jsme dostali třetí gól, který už nás zlomil. Ještě jsme se snažili, nějakou šanci jsme si vytvořili, ale Angličané už si to pohlídali.

Pojišťovací gól na 3:1 padl po rohu, přitom do té doby jste ze standardek hrozili spíš vy. Mrzí vás to?

„Ano, čekali jsme, že ze standardních situace můžeme udeřit spíš my, ale paradoxně asi jediná větší šance soupeře po rohu skončila gólem. My jsme přitom měli dvě nebo tři, takže tohle mrzí hodně.“

Zaskočili vás Angličané něčím?

„Nastudované jsme je měli perfektně. Mě osobně překvapilo jen to, že nepresovali naši rozehrávku a spíš zalezli a počkali si na nás.“

Úplně stejně jako před dvěma lety vás ve druhém zápase EURO čeká Německo. V čem to bude jiné?

„Bude to hodně podobný zápas jako s Anglií. Němci nastoupí v podobném rozestavení a budou hrát aktivně. Je to zápas o všechno a doufám, že fanoušci přijdou ve stejném počtu a udělají podobnou atmosféru, jako v prvním zápase. Věřím, že to tentokrát zvládneme vítězně.“

Proti Slovincům to Němci zvládli bez problémů a vyhráli 3:0, takže případná remíza vám téměř jistě stačit nebude. Už jste to nějak řešili?

„My jdeme v každém zápase stoprocentně na výhru, i když samozřejmě dobře víme o kvalitách Německa. Nick Woltemade dal hned v prvním zápase hattrick, takže na něj se určitě zaměříme a věřím, že s pomocí fanoušků dokážeme vyhrát.“

Právě Nick Woltemade bude asi z velké části vaše starost. Máte ho víc nastudovaného?

„Vnímám ho už déle z televize a z bundesligy, takže nastudovaného ho mám a věřím, že jsme schopni ho ubránit.“

Jelikož je EURO na Slovensku kousek od českých hranic, má tady řada hráčů hodně rodinných příslušníků. Kdo přijel za vámi?

„Celkem jsem rozdával jedenáct lístků, takže účast byla hojná. I na další zápasy určitě přijdou, za což jim moc děkuju.“

Na závěr ještě trochu odbočím – podle informací deníku Sport o vás má zájem Liberec. Jak to aktuálně vypadá?

„K tomu asi nemám co říct.“

Takže platí, že po šampionátu se vrátíte do Slavie?

„Teď mám v hlavě jen EURO. Co bude potom, to teď neřeším.“