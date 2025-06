Čeští fanoušci způsobili poprask: Fico je buze***t! Atmosféra jako v Anglii

Už pochod na stadion byl na poměry reprezentačního zápasu hodně velký. Možná i tisíc fanatiků vyrazilo směrem ke stadionu společně a po celou dobu byli hodně slyšet. Navíc nešlo jen o klasické pokřiky, ale stále relativně nová ultras skupina Fanatismus Česko si připravila i několik zpívaných chorálů. „Bylo to mnohem lepší než velké EURO minulé léto, protože jsme stadion totálně ovládli, velebil výbornou atmosféru SLO reprezentace Vladimír Pavlík, který má na starost právě spolupráci s fanoušky.

Nechyběli bubny, speakeři s megafony ani dostatek pyrotechniky. Světlice i dýmovnice hořely prakticky po celou dobu cestou na stadion. A i v ochozech DAC arény o sobě dávali čeští fanatici vědět, i když ne vždy úplně v pozitivním slova smyslu.

Na sociálních sítích hodně rezonuje video, jak Čeští fanatici při výpadku zvuku na stadionu pár minut před startem utkání spustili kontroverzní pokřik „Fico je buze**nt!“

Až na tento krátký moment ale fandění probíhalo bez jakýchkoli urážek soupeře nebo dalších osob a od slovenských médií se na české fans nesla jen chvála. „Lepší atmosféra než na zápase Slovenska v Bratislavě,“ objevuje se opakovaně.

Je to pravda. Ačkoli v Dunajské Stredě nebylo zcela vyprodáno, tak přes osm tisíc diváků vytvořilo naprosto vynikající atmosféru a hnali český tým směrem k úspěchu. „Připomínalo to zápas v Anglii, možná něco jako League One (třetí nejvyšší soutěž v Anglii), kde jsou stadiony velmi kompaktní. Trochu mi to připomíná i stadion Brentfordu,“ kvitoval zázemí i atmosféru kouč soupeře.

Na co z ostrovů určitě příliš není zvyklý, je organizované fandění nebo třeba choreografie, kterou Češi vytáhli během druhého poločasu a z balónků v sektoru za bránou vytvořili Českou vlajku. „Na další podobné aktivity se můžete těšit i v dalších zápasech,“ lákal fanoušky Pavlík.

Na nedělní zápas s Německem i středeční duel proti Slovinsku ještě zbývají lístky a v Dunajské Stredě se dá znovu očekávat velká show českých vlajkonošů.

Drobná obava panovala z přesunu fanoušků po utkání do Bratislavy, jelikož v pozdních hodinách, kdy se zápasy šampionátu hrají, už směrem do hlavního města nejezdí žádná veřejná doprava.

I v tomuto ohledu se vše zvládlo vyřešit a žádný z fanoušků nemusel přenocovat v ulicích Dunajské Stredy. „Dodali nám dostatek autobusů a i pro další zápas jich budeme mít až osm, takže věřím, že vše zvládneme. Přes společnost Slovak Lines, která je oficiálním partnerem turnaje, si už teď můžete zakoupit lístky na neděli,“ vyzývá český SLO.

Doufejme, že atmosféra proti Německu bude znovu stejně elektrizující a tentokrát snad i s lepším výsledkem na hřišti.