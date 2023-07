Nové Brno, „starý“ cíl. Největší hvězda zůstává, ale... Psotka chce ještě posílit

Před dvěma lety vystřílel Jakub Řezníček (35) osmnácti góly postup. Zbrojovka vyhrála pod vedením Richarda Dostálka druhou ligu o zaoceánský parník, přesněji o šestnáct bodů. Totální dominance. Po roční epizodě mezi elitou opět řachlo Brno o patro níž. Takže teď zas nahoru? Je to v plánu. S nestárnoucím Řezníčkem na hrotu. „Máme před sebou jasně daný cíl,“ uvedl kanonýr.

Do klubu, který mizernou současností pošlapává slavnou minulost, dorazili nový sportovní ředitel Zdeněk Psotka, kouč Luděk Klusáček s asistenty Muchou a Poláchem. Průvan se prohnal i kabinou. Leccos je jinak, majitel Václav Bartoněk však zatím zůstává. V pátek klub zveřejnil zprávu o vstupu investiční skupiny Portiva, která ve Zbrojovce získala minoritní podíl. Ten se později navýší na 61 procent a součástí transakce je také předkupní právo na zbylý podíl.

Nemění se ambice slavit za rok další comeback do nejvyšší soutěže. „De facto polovina týmu je nová. Přišli sem nezatížení kluci. Musíme se sehrát, sladit, najít hráčům správné pozice,“ sdělil trenér. „Tlak bude enormní, chce se po nás jednoznačně postup,“ věděl Psotka.

Hlavní postavou týmu a největší hvězdou soutěže je bezpochyby Řezníček. V pětatřiceti letech bude zase útočit na korunu krále střelců. „Vím, do čeho jdu. Druhou ligu už jsem hrál. Věřím ve své kvality, a že to bude fungovat dál,“ řekl útočník.

Mnohé lidi zvenčí překvapilo, že z kádru po sestupu nezmizel. Byť ho chtěla třetina prvoligových celků, nedávalo mu smysl odcházet ze Srbské. Jednoduše proto, že cítí vděčnost vůči šéfovi Bartoňkovi, který mu předloni nabídl lukrativní podmínky. „Ten plat, co má v Brně, jsme nemohli ani dorovnat. Bylo bez šance ho získat,“ sdělil jeden z manažerů týmu z nejvyšší soutěže. Navíc prý Bartoněk daroval podle informací Sportu Řezníčkovi ve městě byt. Někdo tvrdí, že dokonce dva. A k tomu má příslib budoucí práce v klubu. Ten měli dřív i Jan Polák nebo Pavel Zavadil…

Každopádně pro Brno je zásadní, že opora pokračuje a je připravena trhat sítě.

Úmorné pendlování druhého největšího města mezi dvěma profi soutěžemi snad nikdy neskončí. Nyní čeká fanoušky „flinty“ neoblíbená sezona, kdy budou jezdit do Vlašimi, Příbrami, Varnsdorfu. Sparťanská Letná, Eden, stadion Baníku? Zapomeňte. Zbrojovka bude hlavní atrakcí F:NL, v níž už se nemínila prezentovat.

A věřte tomu, že to nebude mít snadné, byť v průběhu přípravy zesílili kádr levonohý technik Roman Potočný z Českých Budějovic a ofenzivní Tomáš Smejkal z Jablonce. „Některé příchody do defenzivy se nám nepodařily. Ještě nejsme úplně spokojeni,“ přiznal Psotka. „Tým je pohromadě deset dnů, potřebujeme se sladit, sehrávat,“ dodal.

Na největšího favorita bude foukat. Protivníci se proti němu vyšponují. Nelze čekat, že Brno prokráčí soutěží stejně suverénně jako v ročníku 2021/22, kdy byly výsledky lepší než předváděná hra. „Cítím, že se na nás bude chtít každý vytáhnout, pro soupeře to bude extra zápas. Zvlášť na Moravě to nebude jednoduché. Hráči prostě musí dokázat, že si zaslouží ve Zbrojovce být,“ prohlásil Klusáček, nástupce neúspěšného Martina Haška. „Musíme mít kvalitu a zdravé sebevědomí,“ dodal.

V kádru sice dál papírově zůstává nigerijský křídelník Wale Musa Alli, ovšem není pravděpodobné, že by se ještě objevil v sestavě. Dál platí, že chce odejít do zahraničí, s týmem i kvůli zdravotním trablům stabilně netrénuje. „Fanoušky přesvědčíme jenom výsledky. To, že hráči dobře pracují na tréninku, veřejnost nezajímá,“ uvědomoval si Klusáček, jemuž prozatím zůstává v mužstvu stoper Lukáš Endl. Jednání o jeho hostování v Pardubicích se neposunula směrem k dohodě. „Věřím, že dohady okolo něj skončily a bude tady pokračovat,“ přál si kouč.