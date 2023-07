Zbrojovka mění majitele. Bartoněk prodal část klubu investiční skupině

Fotbalová Zbrojovka Brno mění majitele. Do tradičního moravského klubu, který na jaře sestoupil do druhé ligy, vstupuje investiční skupina Portiva. Od dosavadního vlastníka Václava Bartoňka získává minoritní podíl, který později navýší na 61 procent. Součástí transakce je také předkupní právo na zbylý podíl. Brněnský klub to uvedl na svém webu. Dalších pět procent akcií bude držet Regionální hospodářská komora Brno.