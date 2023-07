Nová éra v Brně: Konec nagelovaných kluků! Klub chce postup i stadion

Nová éra brněnského fotbalu se rozbíhá. Plány investiční skupiny Portiva, která se příští rok stane většinovým vlastníkem klubu (61%) jsou smělé. „Myslím, že se máme na co těšit. Směřuje to k tomu, abychom jednou zažili něco podobného, jako v červnu 1978 v Trnavě,“ připomněl Čeněk Absolon, ředitel Regionální hospodářské komory Brno (vlastní 5%), jediný titul Zbrojovky.

Tak na co se máme těšit? Do roka návrat do nejvyšší soutěže, do pěti let zdvojnásobený rozpočet, co nejdříve vyřešená jednání s městem o výstavbě nového stadionu. Každopádně mimo Lužánky. „Stál by velmi rozumné peníze. Nikterak dramatické pro městský rozpočet,“ uvedl Čeněk Absolon, jenž vede Regionální hospodářskou komoru (RHK).

Právě přes ni stávající většinový vlastník Václav Bartoněk domluvil prodej akcií. V hlavě měl tuhle variantu už rok a půl. „Podle našich analýz má Brno největší počet spících fanoušků,“ sdělil Absolon. Nástup Portivy nicméně neznamená, že se sedmdesátník Bartoněk z klubu stahuje. To v dohledné době v plánu nemá. Dál bude jako člen nejužšího vedení organizace spolurozhodovat o zásadních krocích, hráčském kádru i trenérech. Zbrojovka je jeho život.

Fanoušci, kteří v závěru minulé sestupové sezony protestními akcemi žádali jeho odchod, mají smůlu. „Zažívám zdravou míru uspokojení, že se po iks měsících komunikace podařilo vytvořit vlastnickou strukturu ze skupiny regionálních podnikatelů,“ řekl Bartoněk, jenž stojí v čele brněnského fotbalu už deset let a zažil s ním tři pády do druhé ligy. Ten poslední letos.

Právě on se nejvíce zasadil o příchod sportovního ředitele Zdeňka Psotky. „Dostat ho z FAČR do Brna byl pro mě teď v létě úkol číslo jedna, výzva výzev,“ prohlásil natvrdo. Dobře věděl, že bývalý kouč Olomouce a šéf mládeže v Plzni není na svazu spokojený. „Možná došlo v jeho případě k určitému vyhoření, co může v tom prostředí dokázat,“ dodal. Šanci získat odborníka do svých služeb využil a zástupci Portivy jeho záměr posvětili.

Právě devětačtyřicetiletý Hanák má hrát i v budoucnu v klubu důležitou roli. „Počítáme s ním dlouhodobě. Bude mít významné kompetence a zároveň zodpovědnost,“ sdělil Pavel Svoreň, výkonný ředitel nového mecenáše. „Ale není to jen o Psotkovi,“ doplnil vzápětí.

Básnické střevo ukázal na tiskové konferenci Absolon. „Dovolte literární nadsázku,“ začal svou plamennou řeč. „Jsem přesvědčen, že pod vedením pánů Psotky a Klusáčka skončila éra kluků, kteří jsou krásně navonění a mají spoustu gelu ve vlasech a berou angažmá ve Zbrojovce jako přípravu na lukrativnější angažmá za solidní peníze. Teď je už tady místo pouze pro nasrané válečníky se žhnoucím srdcem a touhou drtit, bojovat o každý míč, válcovat a vítězit za město a kraj. To je Zbrojovka 4.0.“

Zní to hezky, že? Jenže před klubem je hromada práce a nemálo problémů. Nutně potřebuje dořešit rekonstrukci stadionu v Srbské ulici, který dosluhuje. Ruku v ruce s tím se začíná jednat o výstavbě nového stánku, který by byl chloubou druhého největšího města v republice. „Historicky jsme vstup do klubu nezvažovali,“ přiznal Svoreň. Situace se začala lámat na jaře, kdy se na ni obrátila RHK v zastoupení Absolona. „Bylo to nejsložitější rozhodování v naší investiční kariéře,“ přiznal člen představenstva a výkonný ředitel Portivy. „Zbrojovka je symbol, je od ní hodně očekáváno a dlouhodobě ta očekávání neplní. Hodně jsme to zvažovali. Ale tím, jak rosteme my, zvyšuje se i společenská zodpovědnost v prostředí, kde žijeme. Takže jsme se rozhodli jít s kůží na trh, naskočit na plující loď nasměrovat ji správným směrem,“ pronesl poeticky.