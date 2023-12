Zavadil a Balcárek na společné misi. Shání posily, chtějí udržet Prostějov

Jiří Balcárek se po pěti letech vrátil do Uničova • Petr Pelíšek

Pavel Zavadil se po letech vrací do Zbrojovky Brno • Michal Beránek/Sport

Už spolu fungovali před čtyřmi roky, kdy se pokoušeli zachránit Opavu. Jiří Balcárek jako trenér, Pavel Zavadil jako záložník-kapitán. Prvoligovou příslušnost nakonec Slezané udrželi i díky tomu, že byl ročník ukončen covidovou nákazou v Karviné. To už tým vedl Radoslav Kováč. Teď se Balcárek se Zavadilem potkávají v Prostějově, akorát v nových rolích. Prvně jmenovaný by měl být podle informací iSport.cz představen jako sportovní ředitel, druhý je koučem. Druhá mise začíná.

Měli jste vidět to ticho, zklamání, smutek. Prostějov v posledním podzimním kole prohrál v přímém záchranářském souboji s Kroměříží 0:1 a padl na dno druholigové tabulky. S patnácti body je na tom stejně jako Žižkov, ale má horší skóre. Proto šestnácté místo, které by za půl roku znamenalo sestup do MSFL.

A to i vzhledem k tomu, že rekonstruujete stadion za 200 milionů, fakt nechcete...

„Po posledním zápase byla nálada hodně negativní,“ přiznává trenér Pavel Zavadil. „Ale řekli jsme si, že přepínáme a že se budeme soustředit na to, co nás čeká. Dívejme se dopředu.“

Zavadil převzal Hanáky v září po odvolaném Michalu Šmardovi spolu se zkušeným Josefem Mazurou, který vedení mančaftu zaštiťuje potřebnou nejvyšší licencí. Z osmi utkání vydoloval devět bodů, předchůdce za stejnou porci šest. Šmarda vyhrál jen první kolo se Žižkovem, pak na vítězství sedm duelů čekal. Z tohoto pohledu se dá mluvit o zlepšení, situace je však stále kritická.

I proto klub podle informací iSport.cz sahá ke změnám v managementu, byť oficiálně je ještě nekomunikuje. Končí manažer A-týmu Karel Kroupa, sportovní ředitel Ladislav Dudík se přesouvá k mládeži, kde dělá trenérům mentora Pavel Šustr.

Novým sportovním ředitelem by se měl brzy stát Jiří Balcárek, kouč Uničova. Šéfa třetiligového celku Pavla Nezvala to sice moc nepotěšilo, protože bude hledat trenéra, ale někdejší hráč Unionu Berlín už v „eskáčku“ pomalu začíná funkcionařit.

„Nevím, jestli tady už Jirka je, nebo není. Uvidíme... Známe se, víme o sobě,“ mlží s úsměvem Zavadil, který se s Balcárkem potkal před čtyřmi roky v Opavě.

Zákulisím se proslýchá, že Balcárek je do role instalován i proto, aby obrousil hrany s nedalekou Olomoucí, na tohle téma již pár schůzek proběhlo.

„Spolupráce by měla být lepší – a doufám, že bude. Sigma má spoustu šikovných hráčů, nějaké jsem si vybral,“ říká na rovinu Zavadil, který talenty viděl minulý týden v přímé konfrontaci ve vzájemném duelu (2:2).

Z tříobráncového systému se ustupovat nebude, nicméně prioritou je nahustit do všech osobní zodpovědnost a přivést spolehlivého stopera. Prostějov na podzim srážely hrubé individuální chyby. „Dělali jsme si analýzu a kromě tří, čtyř standardek jsme góly sami darovali,“ nechápe Zavadil.

Mluví se například o olomouckém duu František Matys, Adam Bednár, jejichž cesta do užšího kádru áčka je nyní po podpisu s Filipem Novákem takřka nereálná. Důležité ale bude najít oboustranný balanc, protože béčko má ve F:NL jen o pět bodů více a čeká ho rovněž náročné jaro.

„Musí být nastavená spolupráce. V momentě, kdy budou kluby spolupracovat, mohou si vyjít vstříc. Pro oba by to bylo vhodné a možná i ideální,“ reaguje kouč Sigmy B Tomáš Janotka.

Nejen nepovedený zápas se Zlínem B (2:6) potvrdil, že posily jsou nutností. Navíc by se měl do Baníku minimálně na zimní přípravu vrátit Petr Jaroň, zvlášť když se blíží konec Brazilce Ewertona, a Samuel Šimek do Pardubic. „Zájem máme, třeba je ještě přivítáme,“ věří Zavadil.