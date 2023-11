TOP 10 diamantů z druhé ligy. Kdo se může brzy objevit na nejvyšší scéně?

Video se připravuje ... Druhá fotbalová liga bývá leckdy podceňovanou. Přitom v ní lze najít hotové diamanty. Vasil Kušej se z Prostějova během jediného roku dostal do reprezentace a pamatujete na začátky současné hvězdy skotských Rangers, Abdallaha Simy v Táborsku? Kteří další borci z F:NL by se výhledově mohli objevit na nejvyšší scéně? A co na jejich progres říká redaktor deníku Sport Michal Kvasnica?

Filip Štěpánek (Vyškov) Věk: 24 let

Post: obránce Pro domovský Zlín nebyl dost dobrý, v jeho áčku si nepřipsal ani start. Nanejvýš to dotáhl do tamního „B“ týmu. A jak by se teď potápějícím se ševcům hodil. Aktuálně totiž září jako kapitán mezi vyškovskými Afričany na legendárním stadionu v Drnovicích. Pokud nepostoupí do první ligy právě s Vyškovem, je otázkou času, kdo po něm z elitní soutěže sáhne. „Je vidět, že Štěpánek šel nahoru už pod trenérem Trousilem, a teď je ještě lepší. K tomu začal být produktivní,“ popisuje expert na moravské fotbalisty a redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica. FNL: brněnské trápení i africká jízda. Kdo zaútočí na postup? Video se připravuje ...

Ebrima Singhateh (Vlašim) Věk: 20 let

Post: útočník Vlašim je „farmou“ Slavie, která si v ní připravuje nadějné mladíky. A jeden z nich to může dotáhnout hodně vysoko. Po přestupu z estonského Paide se v ní aklimatizuje gambijský klenot Ebrima Singhateh. Vysoký útočník těží ze svých 189 cm, zároveň je schopný hrát i pod hrotem, stejně jako na křídlech. Podzim mu ve F:NL vyšel náramně: bilance osmi gólů a tří asistencí ve čtrnácti zápasech je impozantní. Dočká se v dohledné době dvacetiletý talent startu v dresu sešívaných? „Ve Vlašimi dobře pracuje kouč Martin Hyský. Hráče umí zlepšit, posouvá je do ligy. Už bychom napočítali dvacet takových případů. Kromě Labíka, Kričfalušiho či Vágnera bych se zastavil právě u Singhateha. Rychlostní typ, už teď by se hodil několika prvoligovým mančaftům. A taky, že je o něj zájem,“ zdůrazňuje Kvasnica.

David Huf (Chrudim) Věk: 24 let

Post: útočník David Huf, to je poměrné známé jméno. V první lize má za sebou už tři sezony. Nejlépe mu vyšel hned ten premiérový 2020/21. V dresu prvoligového nováčka z Pardubic tehdy devětkrát skóroval. Pak šla jeho výkonnost dolů, i proto zamířil o patro níž do Chrudimi. Možná nastal čas posunout se zpět. Vždyť s dvanácti vstřelenými góly je nyní nejlepším střelcem celé soutěže. „Na podzim jsem se přijel do Chrudimi podívat vyloženě na něj. Pamatuji si ho jako šestnáctiletého mladíčka začínajícího v Pardubicích, pak si pochroumal koleno, ale už v prvoligových Pardubicích byl skvělým žolíkem za Pavlem Černým. V Chrudimi se rozstřílel, levák, dobrá figura. Potřebuje cítit důvěru, pak ji splácí. Myslím si, že na zimní přípravu by si ho Pardubice mohly stáhnout zpět k sobě,“ zamýšlí se Kvasnica.

Lukáš Fila (Jihlava) Věk: 19 let

Post: záložník Že jste jméno Fila už slyšeli? Po tom slávistickém (toho času na hostování v Teplicích), se hlásí o slovo dvacetiletý jihlavský záložník Lukáš Fila. Na podzim zapsal sedm branek a stal se „horkým“ zbožím. „Filu sleduje polovina ligy. Jde o ofenzivní křidélko s výbornou finální fází. Hůř je na tom běžecky, a pokud by se o něj zajímaly top týmy, musel by zapracovat na pracovitosti a defenzivě. Ale pro spoustu dalších celků to je zajímavý hráč,“ zmínil Kvasnica.

David Kozel (Dukla Praha) Věk: 21 let

Post: záložník Pražská Dukla se opírá o slavná jména. Ať už jde o trenéra Radu či syna bývalého desetibojaře Šebrleho. Jiný syn: libereckého kouče Luboše Kozla, David, pálí ostrými. Už po podzimu vyrovnal svá střelecká maxima z posledních dvou sezon. Trefil se pětkrát, a když skóroval, byla 75% pravděpodobnost, že Dukla vyhraje. Co na něj říká Michal Kvasnica? „Šikovný byl vždy, nebyla náhoda, že jej chtěl v létě Baník. Získal ovšem Tomáše Riga, a tak interes ustal. To, že zůstal na Julisce, mu ovšem prospělo. S Jakubem Zeronikem mě zaujal nejvíc. Zlepšil se statisticky (5+3). Umí hrát výš i níž, šestku, osmičku, zvládl by to i na desítce, zkrátka komplexní středopolař.“

Jakub Dočkal (Kroměříž) Věk: 21 let

Post: záložník Kroměříž je druholigovým nováčkem, má záchranářské starosti. O to víc vyčnívá pětigólový Jakub Dočkal. Hodil by se Zlínu, kam nedávno odešel jeho bývalý trenér Červenka? „V Kroměříži paradoxně nemá úplně pevné místo. Je ovšem velmi dynamický, rychlostní typ útočníka. Už se na něj jezdí dívat prvoligové kluby,“ prozradil Kvasnica.

Martin Melichar (Příbram) Věk: 23 let

Post: brankář Martin Melichar odchytal v první lize šestnáct zápasů. V Příbrami zůstal i po sestupu. Má vynikající kopací techniku, ostatně pamatujete na jeho „zidanovku“ proti Zlínu a Vachtangu Čanturišvilimu? Příbram se hodlá vrátit do ligy a Melichar má nejvyšší čas ji znovu chytat. Ať už Na Litavce, nebo jinde. Hodil by se třeba Českým Budějovicím, jejichž gólmani se na podzim předháněli v tom, kdo udělá větší minelu.

Štěpán Langer (Olomouc B) Věk: 23 let

Post: záložník Posune olomoucká Sigma do áčka Štěpána Langera? Ten zatím nasbíral jen tři prvoligové starty z předminulé sezony. „Dává góly z dálky, z penalt, kope přímáky. Býval desítkou, volným podhrotem, který si hledal meziprostory a za kolegy pak slízl smetanu tou finální fázi. Teď jej trenér Tomáš Janotka ale využíval o řadu níž na osmičce. Zlepšil se v defenzivní fázi. Ale Sigma přivádí průměrné hráče z Brna nebo Slovenska, místo toho, aby se dívala do svých řad,“ poukazuje Kvasnica.

Bernardo Rosa (Viktoria Žižkov) Věk: 23 let

Post: záložník Žižkov se po slibném začátku propadl a přezimuje na patnácté sestupové pozici. Přitom má ve svém kádru borce z West Hamu! Brazilec Bernardo Rosa prošel právě akademií „kladivářů“, po šesti letech pak přestoupil do Pardubic, odkud hostuje pod žižkovským vysílačem. „Rosa hraje uprostřed na desítce, má skvělou techniku i přehled. Klobouk dolů, jak jej Václav Kotal a později Michal Horňák předělali na desítku,“ tvrdí Kvasnica.