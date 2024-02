Šéf Varnsdorfu: Tanka mi prodali agenti. Regule pro stadiony? Problém

Od sezony 2024/2025 totiž budou muset i kluby z Fortuna národní ligy disponovat povinným umělým osvětlením a od ročníku 2027/2028 dokonce vyhřívaným trávníkem. Což pro Varnsdorf specializující se na rozvoj mladých hráčů a pracující v obzvláště skromných podmínkách může být likvidační.

„Když se tohle vyhlásilo, mělo se to komunikovat s Národní sportovní agenturou a se státem a zeptat se jej, zda je na to ochoten přispět. Nemohou to nechat na klubech. Je tu například Vlašim, která má silného sponzora a už postavila umělé osvětlení. U nich to jde. Tak jako tak, když postoupíte, máte tři roky na výstavbu nového stadionu,“ krčí rameny majitel Varnsdorfu Vlastimil Gabriel.

LFA si od přísnějších podmínek slibuje víc druholigového fotbalu v televizi, a tím pádem vyšší příjmy od sponzorů.

Tanka prodat nechtěl

V minulé sezoně skončil Varnsdorf šestý. To znamenalo velký zájem o jeho hráče, což pro změnu přineslo výrazný výkyv k horšímu v aktuálním ročníku. Jedním z objevů byl jistý Abdullahi Tanko, jenž vloni skóroval patnáctkrát a vystřílel si přestup do Baníku Ostrava.

„Kdyby záleželo na mně, ještě bych ho neprodával. Měl stále čas. V Baníku se přesto dokázal etablovat. Zajímalo se o něj více týmů, než pouze Baník. Na transfer měla vliv hráčská agentura, ta měla zájem uskutečnit přestup. Nějaké peníze jsme za něj dostali, ale bylo to půl na půl s jeho agenty. Navrch máme procenta z jeho dalšího přestupu,“ poodhalil Gabriel zákulisí přesunu nigerijského rychlíka, jenž za prosincové strčení do Davida Douděry dostal červenou kartu a třízápasový distanc. „To mě překvapilo, červená je u něj neobvyklá. Znám ho jako slušného, pracovitého kluka,“ pokračoval šéf.

Afričtí fotbalisté jsou teď v kurzu, jen Vyškov by z nich složil celou jedenáctku. A jsou také dobrým obchodním artiklem, což napomáhá vyrovnanějšímu rozpočtu některých klubů.

„Jenže záleží, co chceme dělat s českým fotbalem. Jestli budou hrát samí Afričané, nemusí druhá liga ani existovat. Rovněž by v profesionálním fotbale neměly být „B“ týmy prvoligistů. Někomu to ovšem vyhovuje, nemusí se řešit stadiony a problémy s hracími plochami. Teď se taky zpřísňují podmínky pro mládežnické akademie, tím přicházíme o podporu svazu na naši mládež. Není to jednoduché,“ zoufá si sedmdesátiletý boss, bez kterého by fotbal ve Varnsdorfu už asi nebyl.

Tým ze Šluknovského výběžku přitom v ročníku 2014/2015 obsadil druhé místo a vybojoval si sportovní právo postupu do nejvyšší soutěže. Vinou nevyhovujícího stadionu se však proniknutí mezi fotbalovou smetánku vzdal.

Varnsdorf leží na hranicích s Německem, teoreticky by tak mohl nalákat německé hráče z nižších soutěží, v okolí jsou města jako Bischofswerda, Budyšín, Žitava nebo Neugersdorf a jejich kluby z tamních čtvrtých a pátých lig. „Oni ale nemají důvod k nám chodit, v Oberligách si vydělají víc než je standard v naší druhé lize. Naopak, když se nějaký český hráč dostane tam, je to pro něj úspěch,“ vysvětluje rezolutně Gabriel.

Trenér Holeňák: Trpišovský chtěl Tanka do Slavie

V Prostějově i na Žižkově se po mizerném podzimu měnili trenéři, ten varnsdorfský, mistr ligy s Libercem z roku 2002 Miroslav Holeňák ovšem zůstal. I on se musel vyrovnat až s desítkou letních odchodů, mezi které patřily přestupy Tanka do Baníku či Patrika Schöna do Jablonce.

Jak se s vaším mladým týmem chcete poprat o druholigovou záchranu?

„Od začátku sezony víme, že hrajeme o záchranu. V závěru podzimu jsme si dojem trochu vylepšili a opustili sestupové příčky. Jaro bude krušné. Obměna kádru před startem ročníku byla velká. Teď v zimní pauze jsme zůstali pohromadě, což věřím, že bude naše výhoda.

Jak vzpomínáte na kometu loňské sezony, dnes ostravského Tanka?

„V uvozovkách mě „seřval“ Jindřich Trpišovský, protože jsme jim ho nedali do Slavie (smích). Nás ale tehdy vůbec nenapadlo, že by mohl mířit až takhle vysoko. Že je šikovný jsme si všimli, ale myslím si, že pro něj byl odchod do Baníku vhodný jako takový mezistupeň před odchodem do už opravdu velkého klubu. Dnes to ale vypadá, že by si našel místo i v té Slavii.

Historicky jste do první ligy posunuli už mnoho hráčů. S tím panuje spokojenost?

„Náš cíl je právě kluky posouvat a připravovat je do velkého fotbalu, což přinese finanční zisk i Varnsdorfu. Nemůžeme hráče nalákat na velké peníze, ale na poctivý fotbal s tím, že se budeme snažit posunout jejich kariéry. Proto k nám chodí hladoví kluci. A samozřejmě se chceme v soutěži zároveň udržet.

Vyškov obohatil druhou ligu výrazně mezinárodní soupiskou. Jak se proti němu hraje?

„Jeho hráči jsou výborní individuálně, ale můžeme je nachytat na taktických věcech. Každopádně mají už opravdu velkou kvalitu.“