Bartoněk, hrobař Zbrojovky. Fanoušci útočili na majitele. Tým zklamal

Hráči na trávníku bojují o postup do první ligy, fanoušci Zbrojovky o odchod majitele Václava Bartoňka. Situace eskalovala v sobotu večer během utkání s Táborskem (0:0), proti protestujícím příznivcům musely zasahovat ozbrojené složky, bouře proti neoblíbenému vlastníkovi klubu dostoupila vrcholu. Nebo vše může zajít ještě dál?! Nedá se vyloučit vůbec nic. „Je to nepříjemné,“ přiznal trenér Tomáš Polách.

Václav Bartoněk nosí přezdívku Katapult podle vizáže jednoho ze členů legendární rockové skupiny. Většina fandů Zbrojovky by ho nejradši katapultovala někam hodně daleko od fotbalu v Brně. Vyčítá mu, že pod jeho vedením slavná značka léta strádá, střídá první ligu s druhou a majitel se nemá k tomu, aby s tím něco dělal. Nenávistná atmosféra gradovala ve druhém jarním kole s Táborskem. Na hřišti vládla nuda, o to větší emoce lítaly kolem.

Na dveřích služebního vstupu v Králově Poli vytvořili naštvaní fanoušci (spousta z nich dorazila příznačně v černém) pietní místo s nápisem „Bartoněk, hrobař Zbrojovky.“ Pod ním hořely svíčky, přiložen byl i smuteční věnec, samolepky se sloganem „Katapulte, vystřel ze Zbrojovky“ a k tomu přeškrtnutá hlava bosse. Protestní akce pokračovala i přímo při samotném duelu. Když se fanoušci srotili pod tou hlavní, musela zasáhnout „security“ a vytlačit je ven.

Čekalo se, že se bude dít něco podobného. Lidé se bouří dlouhodobě, vadí jim, že se Bartoněk pořád nedohodl se žádným zájemcem na odprodeji klubu. Naposledy krachlo jednání s Pavlem Svoreňem, byť se klub v týdnu oficiálně vyjádřil, že obě strany opět zasednou za stůl k debatě a zkusí najít vhodné řešení. To ale prý není příliš reálné.

Každopádně platí, že si šedovlasý sedmdesátník, jehož na větších společenských akcích doprovází ochranka, chce ponechat v klubu jistý vliv. A to zejména ohledně výstavby nového stadionu, který má vyrůst na Výstavišti. Ve stavebnictví se bývalý ředitel OHL ŽS vyzná, nejspíš by dokázal některé postupy urychlit. Jenže příznivci žádají, ať se po jedenácti letech z fotbalu stáhne úplně.

V tuhle chvíli však pořád stojí v čele celé organizace a diváci mu to dávají pocítit. Na podporu týmu v sobotu víceméně rezignovali. Zaměřili se na negativní reakce vůči Bartoňkovi, který byl jako obvykle na hlavní tribuně a po utkání se vytratil. „Nepřísluší mi to hodnotit, my trenéři jsme tu od toho, abychom trénovali hráče, hráli dobrý fotbal a sbírali body. Mrzí nás to, každý tým si doma přeje, aby diváci podporovali a fandili, ale dnes to bylo zkrátka takhle,“ pokrčil rameny kouč Polách.

Co si přejí příznivci „Flinty?

1) Prodej klubu z rukou podnikatele ve stavebnictví Václava Bartoňka. Už včera bylo pozdě.

2) Aby Bartoněk nezůstal v žádné funkci, přišel o jakýkoliv vliv.

3) Nového silného a důvěryhodného vlastníka.

4) Návrat Zbrojovky do nejvyšší soutěže a stabilizaci v ní.

5) Lepší hráče, investice do posil

6) Nový stadion nebo (prozatím) minimálně rozsáhlou rekonstrukci Srbské s vylepšeným zázemím pro diváky