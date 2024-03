Nelidský trest! Úplně mimo realitu, zastal se Hoftych Rady. Čeká omluvu

Nechápe, nerozumí, štve ho to. Drsný osmiměsíční distanc pro trenéra Petra Radu za rasistickou urážku brněnského kolegy Tomáše Polácha během nedávného druholigového duelu Dukla-Zbrojovka je pro Pavla Hoftycha (56) nepochopitelný. „Likvidační trest, který se vymyká všemu, co tady doteď bylo. Z mého pohledu je až nelidský,“ uvedl dlouholetý ligový trenér a současný sportovní ředitel Viktorie Žižkov v rozhovoru pro iSport.cz.

Co říkáte na trest pro Petra Radu?

„Absolutně nesmyslný trest! Nerozumím mu. Myslím, že se disciplinární komise spletla a omluví se mu.“

Opravdu to tak vidíte?

„Trenéra Radu za celou kariéru respektuju. Všichni víme, že je divočák, který miluje fotbal. To, co vyšlo ven, si navíc pak s trenérem Poláchem vyříkali. Spousta věcí se řekne v emocích. Na každého kouče to působí jinak. Já jsem se taky s mnoha trenéry pohádal a potom jsme si podali ruku.“

Myslíte, že Rada po tomto verdiktu sekne v pětašedesáti letech s trénováním?

„To nevím, ale sebere mu to vítr z plachet. Co mám informace od kluků z Jablonce, kde trénoval, jezdil přes celou Prahu a byl tam už v sedm ráno. Pro něho je fotbal život. Potřebuje