Slavia chystá radikální změnu: Technologie za miliony, podobně jako u gigantů

„Náš stadion je pravidelně vytěžovaný i mimo fotbalovou sezonu, proto jsme se rozhodli pro radikální změnu,“ informoval na sociální síti X David Šrámek, provozní ředitel pražské Slavie.

„Sešívaní“ řešili havarijní stav trávníku před dvěma lety po třech hudebních koncertech Marka Ztraceného. Po nich došlo k výměně zeleného koberce, který ovšem ani po víc než měsíci nezakořenil.

Tentokrát po mistrovské sezoně obsadil stadion ve Vršovicích populární umělec Ben Cristovao, v sobotu ho obsadí organizace Oktagon MMA. Hrací plochu překryly dřevěné desky, které se v obou případech prohnou pod nátlakem desetitisíců diváků. To je ohromná nálož.

Slavia proto vsadila na moderní technologii, kterou využívají evropští giganti Bayern Mnichov nebo Inter spolu s AC Milan. „S přímou kvalifikací do Champions League budou na klub kladeny nejvyšší nároky. Zátěžovým testem projde nejenom celková infrastruktura, ale také kvalita hrací plochy. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli investovat do nákladné realizace hybridního trávníku,“ vysvětlil Šrámek.

Slávisté si byli ozkoušet a obhlídnout moderní řešení přímo v tréninkovém centru italského Juventusu. V Česku půjde vůbec o první případ tohoto typu trávníku. „Technologie všívaných vláken zpevní povrch a neskutečně pomůže při nepříznivých klimatických podmínkách,“ uvedl už dřív Michal Koťan, předseda Komise pro stadiony a hrací plochy Fotbalové asociace České republiky. K tomu poznamenal, že náklady se v současné době pohybují kolem osmi milionů korun.

Postup v Edenu bude následující. „Jakmile skončí všechny komerční události, položíme trávník standardním způsobem. Pomocí speciálního patentovaného stroje z Itálie se bude instalovat vlákno do osmnácti centimetrové hlouby vegetační vrstvy. To zaručí, že ihned po pokládce je trávník pevně spojen se spodním podložím,“ vykládal Šrámek, zaměstnanec Slavie.

Téma hybridních trávníků v Česku rezonuje už několik let. Podle expertů jde o jediné řešení, jak udržet přírodní povrch v ideálním stavu po celou sezonu. Zejména v zimních měsících. Pro malé kluby však investice do moderní technologie představuje výrazný zásah do rozpočtu.