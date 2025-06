Neuvěřitelný obrat v závěru! Do finále Superligy malého fotbalu míří Příbram

Vypadalo to na konec. Partyzan Příbram v domácí odvetě semifinále Superligy malého fotbalu prohrával s Olomoucí 0:3 a sen o finále se rozplýval. Jenže domácí tým se nevzdal, srovnal na 4:4 a v prodloužení rozhodl Filip Šrajn o postupu do třetího Superfinále v řadě. „Bylo to hodně vydřené. Za stavu 0:3 už byly naděje malé, ale ukázali jsme, jak silná je naše vůle,“ chválil týmový duch obránce Patrik Junek, který přispěl třemi asistencemi.

První semifinálový duel obou soupeřů skončil remízou 4:4 a totožný byl po základní hrací době i výsledek odvety, ale na góly bohatá remíza se tentokrát rodila úplně jinak.

V úvodním utkání se výsledek přeléval ze strany na stranu a ani jeden tým si neužil víc než jednogólové vedení. Odveta pak přinesla zcela opačný průběh. Olomouc si v Příbrami vybudovala tříbrankový náskok a domácí celek byl patnáct minut před koncem na pokraji vyřazení. Jenže pak přišel zázrak. Partyzan se nadechl k obratu, srovnal na 4:4 a v prodloužení rozhodl o postupu.

Hanáci přitom odehráli skvělých 45 minut. Otevřeli skóre už ve čtvrté minutě zásluhou Adama Novotného, pak se prosadili Jan Šuba a na pohodlných 3:0 zvyšoval Petr Mirvald. V tu chvíli by vsadil na domácí obrat asi málokdo. „Olomouc hrála výborně odzadu, takticky. Do tak dobře zorganizované obrany se těžko dostávalo,“ uznal Junek převahu soupeře v první části zápasu.

Příbram ale i přes ztrátu nerezignovala. Ve 46. minutě snížil z branky (!) Ondřej Drašnar a krátce nato přidal druhý zásah Josef Čížek. Mirvald pak sice přes celé hřiště znovu skóroval do odkryté brány, ale domácí to nesložilo. Matěj Bálek upravil na 3:4 a dvě minuty poté vyrovnal Petr Sirotek.

„Ten první gól nás nakopl. Pak jsme dali na 3:2 a pořád věřili, že se to dá zvládnout. A nakonec to padalo,“ popisoval Junek, který měl na vyrovnání obrovský podíl.

Zastupující gólman jedním z klíčových mužů

Do prodloužení šli s větším elánem domácí. Pět minut po jeho začátku si Filip Šrajn naběhl na Junkův pas a rozhodl. „Přede mnou byla fakt dálnice na zadní tyč, kde byl Fíla úplně sám. Olomoučtí na to byli celý zápas připravení, zavírali to, ale v prodloužení si to nepohlídali,“ popsal klíčový moment Junek.

Jedním ze skrytých hrdinů byl pak gólman Drašnar. Za normálních okolností obránce, teď ale zaskočil za zraněné kolegy a odchytal oba semifinálové zápasy. V odvetě navíc dochytal s prasklým prstem. „Hlásil to už kolem třicáté minuty, ale v euforii to asi necítil,“ prozradil Junek. Kdo zastoupí jeho pro finálové klání zatím není jasné. Vzhledem k marodce v brankovišti ale bude muset rozhodující utkání sezony odchytat až gólman číslo čtyři.

Do superfinále postoupila Příbram už potřetí v řadě a po porážkách s Mostem a Hanspaulkou z předešlých let tentokrát vyzve Vikings Brno. Ti si účast ve finále zajistili bez boje, protože Hanspaulka k semifinále nenastoupila. U obou utkání tak svítí kontumační výsledek 5:0. „Brno má silný tým, hodně reprezentantů a výborného gólmana. Už jsme na ně v play off narazili loni a byl to boj až do prodloužení. Bude to těžké, musíme se dobře připravit,“ uzavřel Junek.

Náplastí pro poraženou Olomouc může být zisk historicky prvních medailí v Superlize malého fotbalu. Porážka ale byla extrémně hořká. „Celé play off jsme neprohráli. A přesto jsme vypadli. Rozhodl jediný gól za dvacet minut prodloužení,“ smutnil jeden ze střelců poraženého celku Šuba.

Partyzan Příbram – Olomouc Mighty Ducks 4:4 (0:2), prodloužení 1:0

Branky a nahrávky: 46. Drašnar (P. Junek), 49. Čížek (Sirotek), 52. Bálek (P. Junek), 54. Sirotek (J. Junek), 60.+5. Šrajn (P. Junek) – 4. Novotný (Mirvald), 26. Šuba, 40. Mirvald (Kaďorek), 49. Mirvald. Rozhodčí: Kubečka – Novotný. ŽK: P. Junek, Malý – Mirvald, Kalina, Vychodil, Novotný.

Partyzan Příbram: Ondřej Drašnar – Matěj Bálek, Jiří Bambousek, Filip Šrajn, Jiří Junek (C), Petr Sirotek, Patrik Junek, Josef Čížek, David Malý, Petr Holakovský.

Olomouc Mighty Ducks: Marek Kalina – Václav Látal, Jiří Judas, Jakub Můčka, Lukáš Kaďorek (C), Jan Šuba, Adam Novotný, Petr Mirvald, Jakub Krejčí, Lukáš Vychodil.