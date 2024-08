Rozjeté béčko Baníku zastavil Vyškov. Chrudim v čele, zdolala rezervu Slavie

Téměř tisícovka diváků byla na vítkovickém stadionu zvědavá, jak si rezerva Baníku povede v prvním domácím zápase v Chance Národní ligy. Ostravané nezklamali, s ambiciózním Vyškovem drželi krok, místy byli i aktivnější, avšak nakonec se museli smířit s porážkou 1:3. Nenatáhli tak pozoruhodnou šňůru bez prohry, která se zastavila na osmnácti soutěžních zápasech. „Každý chce vyhrávat, ale na druhou stranu si myslím, že když po delším období prohra přijde, dokážeme ji zanalyzovat a poučit se z ní, mohla by nám prospět,“ uvědomuje si kouč ostravského béčka Josef Dvorník.

Po vítězné jízdě ve druhé polovině loňské MSFL Ostravě vyšel také vstup do druhé ligy. V prvním utkání dotáhla dvoubrankové manko na Spartě, za což brala bod. Ve středu si po obratu odvezla z hřiště Táborska výhru. Poprvé ji tak zastavil až Vyškov.

„Tím, že teď hrajeme kvalitnější soutěž, prostor a čas na hřišti není takový. Kluci si ověřili, že s kvalitními soupeři to jde, ale holt musíme být přesnější,“ ví Dvorník. „Proti Vyškovu jsme tam měli hodně ztrát. Soupeř jich dokázal využít, šel do brejků a zakončení. Nahoře měl kvalitu. S ostatními týmy to však bude podobné,“ připomíná kouč.

Jediný gól Baníku do sítě Jihomoravanů vstřelil Roan Nogha, čerstvá posila z Nkufo Academy, která by se výhledově měla prosazovat také v A-týmu. „Proto je tady a proto se kupoval. On a Fomba neměli takové vytížení, takže šli s námi. Chviličku to vždycky trvá. Když přijdou noví hráči, potřebují trochu navnímat jak tréninkové tempo, tak celkově hru,“ doplňuje Dvorník.

„Nogha tady hraje trochu vyšší pozici, pro něj je zajímavější šestka. Byl s námi, v pohodě se zapojil, je pozitivní," těší ligového šampiona z roku 2004.

Zatímco Baník získal ve dvou zápasech čtyři body, Vyškov dorazil do Ostravy v podstatně horším rozpoložení. Účastník baráže z posledních dvou sezon třikrát v řadě remizoval, body si rozdělil s Prostějovem, Jihlavou a Vlašimí. Ambiciózní celek se ale po nepříliš povedeném startu za nic neschovává.

„Bylo by alibistické tady říct, že chceme udržet druhou ligu. Při vší úctě k soupeřům, kteří posílili, my také máme své ambice. Chceme být co nejvýše, chceme rozvíjet hráče a celkově mít radost z fotbalu. Snad se nám znovu podaří čeřit vody v nejvyšších patrech,“ doufá vyškovský trenér Jan Kameník.

Krokem k dotažení vysněného postupu mezi elitu může být angažování tří zkušených hráčů. Tomáš Zajíc dorazil na hostování z Českých Budějovic, Filip Vedral přišel z Jihlavy a Tomáš Čelůstka ze Zlína. Na Městském stadionu byl k vidění ve spojitosti s Vyškovem velmi nevšední obrázek, za MFK nastoupilo v základní sestavě hned osm českých fotbalistů.

„Věděli jsme, proč ty hráče děláme. Po sezoně, kterou jsme odehráli, zejména v jarní části, jsme měli celou řadu zahraničních kluků. Tentokrát jsme si řekli, že naše strategie v přestupovém okně musí být jiná. Potřebovali jsme zdravou osu českých hráčů, kteří budou mít okamžitou výkonnost,“ říká Kameník.

„Možná právě více českých hráčů nám v baráži chybělo, ale na druhou stranu nikdy nevíte, jak by to dopadlo. Kluci, kteří přicházeli z venku, kvalitu měli. Dělali jsme je z nějakých důvodů. Každopádně vůbec to, že jsme dvakrát v baráži byli, je pro Vyškov skvělý výsledek,“ zakončuje bývalý kouč Zlína či Jihlavy.

Vede Chrudim, slavil i Žižkov

Fotbalisté Chrudimi se ujali vedení v tabulce druhé ligy, ve šlágru 4. kola zvítězili na hřišti Slavie B 1:0. První výhru v ročníku si v duelu s Prostějovem (3:0) připsala také Viktoria Žižkov.

Béčko pražské Slavie letos hostuje v Radotíně a utkání s Chrudimí bylo duelem druhého s třetím týmem tabulky. O druhé výhře Východočechů za sebou rozhodl pět minut před poločasem David Látal, který zaznamenal již třetí branku v ročníku. Rezerva Slavie nenavázala na dvě předchozí výhry, zatímco Chrudim se posunula v neúplné tabulce na první místo.

Žižkov táhli zkušení hráči, ještě do přestávky se trefil Jurásek a potřetí v sezoně také Necid. První vítězství v nastavení pojistil Sodoma. Naopak Prostějov je stále bez výhry, po čtyřech kolech má pouze dva body a jako jediný v soutěži ještě neskóroval.

Slavia Praha B - Chrudim 0:1 (0:1)

Branka: 40. Látal

Viktoria Žižkov - Prostějov 3:0 (1:0)

Branky: 37. Jirásek, 47. Necid, 90.+4 Sodoma

Baník Ostrava B - Vyškov 1:3 (0:1)

Branky: 48. Nogha - 27. Zajíc, 61. Sylla, 90.+6 Mbonu

