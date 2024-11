Zlín kraluje druhé lize, Chrudim přehrál. Střelec chválí: Hrajeme jako tým

Králem druholigového fotbalového podzimu je FC Zlín. V souboji prvního se druhým přehrál Chrudim 2:0 a i v patnáctém utkání sezony udržel neporazitelnost. Kolo před koncem první části sezony si exligista hýčká luxusní sedmibodový náskok a je na nejlepší cestě vrátit se po roce mezi elitu. Nejbližšího pronásledovatele herně jasně smáznul. Druhý gól Vukadina Vukadinoviče (33)? To byla nádhera. Srbský záložník si úžasně pohrál s obráncem a nekompromisně zavěsil. „Byl jsem překvapený, jak mi to vyšlo,“ usmál se střelec, jenž se trefil už sedmkrát.

Dal jste jeden z nejhezčích gólů v kariéře?

„Určitě. Do poslední chvíle jsem nevěděl, jestli půjdu doprava nebo doleva. Poprvé v životě jsem si to dal na levou nohu a ono to vyšlo.“

Druhou Chrudim jste vyloženě přehráli. Čekal jste to?

„Musím říct, že ano. Oni byli pro mě nevyzpytatelní, vůbec jsem nevěděl, co od nich čekat. Jak šly zápasy, furt jsem si říkal, že někde klopýtnou. A oni pořád vyhrávali. Měl jsem obavy. Po dvou remízách jsme potřebovali zabrat. Od první minuty jsme si pro to šli. Rozhodně jsme měli šanci na to, aby byla naše výhra vyšší. Ale buďme rádi za další nulu.“

Máte sedm bodů náskok na druhého. Už se vidíte zpátky v nejvyšší soutěži?

„Ještě bych nepředbíhal, ale je to hezké. Před začátkem sezony to málokdo očekával. Musíme si toho vážit. Dneska musím pochválit celý tým. Bylo to skvěle odpracované od Dostyho (brankáře Stanislava Dostála) po útočníka Poznyho (Tomáše Poznara). Nepříjemný byl hlavně rychlý Látal. Věděli jsme, že mu to tam předtím padalo, tak jsme se na něj zaměřili. Kluci v obraně to zvládli krásně. Neměl žádnou příležitost ke skórování, což bylo důležité.“

Za patnáct zápasů jste inkasovali pouhých pět branek, gólman Dostál vychytal deset čistých kont. Čím to je?

„Neskutečné! Je pravda, že se defenzivě hodně věnujeme na tréninku. V první lize jsme v předchozích letech dostávali strašně moc gólů, i když se ty soutěže samozřejmě nedají srovnávat. Ale byl to jeden z důvodů, proč jsme sestoupili. Teď hrajeme strašně dobře zezadu a vycházíme do rychlých protiútoků. To mi sedí.“

V posledním podzimním kole zajíždíte do Táborska, kde jste začínal v Česku svou kariéru. Těšíte se tam?

„Ani si nevybavím, jestli jsem tam od té doby byl. Vím, že už nehrají u lesa na Soukeníku. Na ten zápas se moc těším. S některými lidmi z Táborska jsem stále v kontaktu na sociálních sítích. Doufám, že zvládneme ještě to poslední utkání a půjdeme si odpočinout na dovolenou.“

Jak se cítíte ve druhé lize?

„Vůbec jsem nevěděl, do čeho jdu. Naposledy jsem ji hrál v devatenácti letech. Je to hodně soubojová soutěž, ale cítím se dobře. Jako tým hrajeme skvěle a já z toho taky těžím. Je to snad poprvé, co mi takto střelecky vychází podzim. I když jsem dal některé góly z penalt, ani ty není lehké proměnit.“

15. kolo druhé fotbalové ligy:

Zlín - Chrudim 2:0 (1:0)

Branky: 9. Poznar, 67. Vukadinovič. Rozhodčí: Orel - Cichra, Malimánek. ŽK: Černín, Poznar, Kopečný - Hrubeš. Diváci: 1870.