Bomba! Vrba povede Líšeň. Cílem rychle první liga, kde by ji klub hrál?

Podržte se, druholigová Líšeň hodlá podle důvěryhodných zdrojů iSport.cz v nejbližší době představit nového trenéra. A není to žádný „no name“. Klub, který koupil miliardář Igor Fait a hodlá s ním co nejdříve postoupit do nejvyšší soutěže, má od ledna převzít Pavel Vrba (61)! Bývalý reprezentační kouč už údajně nabídku devátého celku Chance Národní Ligy odsouhlasil.