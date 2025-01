Polák ml.: Fotbal je můj život. Talent mám, ale dřu, táta mi pomáhá

V osmnácti letech dobře ví, co chce. Dostudovat sportovní gymnázium, za rok úspěšně složit maturitní zkoušku. Souběžně se školou rozjel Daniel Polák interesantní fotbalovou kariéru, v níž má ty nejvyšší ambice. Vzory má působivé. „Líbí se mi Rodri z Manchesteru City a Pedri z Barcelony,“ popisuje teenager z Brna, člen národního týmu U19.

Jste ročník 2006. Kdo z něj je ve vašich očích výrazným talentem českého fotbalu?

„Určitě Daniel Rus ze Sparty Praha, ale spousta dalších kluků je taky šikovných. Všichni jsou talentovaní.“ (usmívá se)

I vy se považujete za talent, anebo to máte víc vydřené?

„Nějaký talent mám, ale vždycky jsem si to musel vydřít. A dřu doteď. Doufám, že se budu dál zlepšovat, držet se v nároďáku, v áčku Zbrojovky. Řekl bych, že mám profesionální přístup. Věnuju se tomu na sto procent. Starám se o tělo, o spánek, o stravu. Ve Zbrojovce za poslední dobu přibyli kondiční trenéři, což je super. Předtím jsme měli jenom jednoho. Klub se rozvíjí, máme i GPS, která hlídá, jak regenerujeme, kolik jsme toho naspali a podobně. Rád bych byl u postupu do první ligy a chtěl bych si ji zahrát. Vždycky bylo mým snem dostat se do A-týmu, což se mi splnilo.“

Narodil jste se v Norimberku, tam jste začal hrát fotbal za žáčky. Máte v sobě německou pracovitou a zodpovědnou náturu?