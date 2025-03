Klenoty béčka Slavie: synové legend, nový Jurásek či střelec z Černé Hory

Video se připravuje ... Toto video je součástí balíčku PREMIUM. Odemkněte si exkluzivní obsah a videa! Koupit Už mám předplatné. Přihlásit se Víkendový druholigový propadák Líšně proti slávistickému béčku 0:3 nevyvolal jen nervozitu v Brně, ale i nadšení v Praze. „Sešívaní“ nastoupili s věkovým průměrem 21 let a i tak působili jako vyzrálé mužstvo. Kvalita produkce talentů se ve Vršovicích stále zvyšuje, a přestože nový kouč Jan Jelínek musel v zimě stavět tým opět nanovo, herně zapůsobil dobře. Kteří slávističtí talentovaní hráči mohou vzít jarní část Chance Národní Ligy (a v budoucnu i první ligu) útokem?

Marek Naskos věk: 17 let

pozice: střední záložník

zápasy/góly v druhé lize: 1/0 O technice a fotbalovém myšlení mladíka se dlouhodobě ví. Je to playmaker, který chce hrát vše dopředu, významně zaujal třeba na loňském EURO do 17 let. Nyní udělal další krok směrem vzhůru, proti Líšni si připsal první start v dospělém fotbale. „Musí si zvyknout na soubojovost a vyšší intenzitu, než jaká je v dorostu, musí na sobě pracovat silově i ve vnímání prostoru,“ řekl Sportu po utkání trenér Jan Jelínek. Dle dat přes Marka Naskose vedlo nejvíce akcí domácích a i přes své fyzické limity zvládl i tvrdé souboje se zkušenými brněnskými polaři. „Může ukázat velké věci, je v něm ještě víc, než předvedl. Na první start to ale bylo dost slušné,“ poznamenal kouč.

Karel Belžík věk: 17 let

pozice: ofenzivní záložník

zápasy/góly ve druhé lize: 15/2 Otřes v kádru B týmu se jej netýkal. Kam by spěchal, vždyť hrát v 17 letech pravidelně druhou ligu je rozhodně nad plán většiny fotbalistů. Stejně jako v případě Naskose je Karel Belžík spíše drobný driblér, v některých aspektech připomínající Matěje Juráska, ačkoliv zvládne kromě pravého křídla i pozici číslo deset. Proti Líšni byla jeho levačka u dvou gólů, především ten druhý z přímého kopu ukázal jeho nadstandardní kvality. Kdo pozorně sleduje slávistickou mládež, rozhodně ho zaujala už bilance devíti gólů v pěti zápasech dorostenecké ligy. V současnosti je především díky dobré finální fázi společně s Naskosem mnohými experty považován za největší klenot slávistické akademie, v hlasování deníku Sport o talent roku skončil na sedmém místě.

Vladimir Perišič (Černá Hora) věk: 20 let

pozice: hrotový útočník

zápasy/góly ve druhé lize: 6/2 V minulé sezoně zaujal bilancí téměř dvou gólů na zápas ve druhé černohorské lize. Ano, i tam Slavia kouká, v září držitele slavného fotbalového příjmení obratně přivedla. Dosud si zvykal, po přípravě pod koučem Jelínkem by ale měl být na jaro útočnou zbraní číslo jedna. „Pro mančaft odpracoval spoustu věcí, byl hrozně důležitý,“ řekl o Vladimiru Perišičovi trenér. Ano, pracovitostí 187 centimetrů vysoký forvard, který už má za sebou i reprezentační sraz s černohorským áčkem, připomíná Mojmíra Chytila. K poctivému výkonu proti Líšni přidal i gól, ačkoliv šancí měl dost klidně na hattrick. Například kdyby proměnil penaltu. „Nepotřeboval utěšovat, má velké sebevědomí a zvládne to sám,“ řekl v televizním rozhovoru spoluhráč Belžík. V létě do první ligy?

Emmanuel Fully (Libérie) věk: 18 let

pozice: levý obránce

zápasy/góly ve druhé lize: 1/0 Už čtvrté liberijské jméno na české fotbalové scéně. Po Oscarovi, Sampsonu Dwehovi či Divineu Teahovi je tu mladíček Emmanuel Fully, kterého si Slavia vytipovala z tamního klubu Watanga FC, zatím na hostování. Stejně jako Teah má už evropskou zkušenost za sebou, působil i v mládeži dánského klubu Horsens. Oproti dvěma kolegům z áčka má levý bek vysokou a svalnatou postavu, na druhou stranu nemá takovou akceleraci jako třeba El Hadji Malick Diouf. „Hraji velmi důrazně a týmově. Chtěl bych jednou nastoupit v Lize mistrů a hrát velké zápasy,“ představil se. Proti Líšni ukázal velký fyzický fond, ale i tvrdost – po jeho žlutém zákroku musel být odnesen na nosítkách Václav Dudl.

Eliáš Piták věk: 18 let

pozice: pravý obránce

zápasy/góly ve druhé lize: 8/0 Čas neuvěřitelně letí. Ještě před sedmi lety střílel Karel Piták góly v ČFL za Zápy, nyní se už o soutěž výš prohání po hřištích jeho mladší syn Eliáš. Přes Žižkov, kde nejdříve sledoval staršího bratra Denise (dnes futsalista), a Xaverov se posléze mladík dostal do Slavie, kde není rozhodně jen kvůli slavnému příjmení. Rozvážný tvůrce hry uprostřed hřiště jako jeho otec není, rychlostní předpoklady ho předurčují ke hře na kraji. Postupně ale z křídla sestoupil na pravého beka. Zrovna on proti Líšni narazil na tvrdost a zkušenost soupeře nejhůře, často se snaží situace řešit příliš technicky. Potenciál pro růst má ale velký.