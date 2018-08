Procházka hrál za Baník: Náhradník? Asi není třeba něco měnit…

Šlo o pohárovou klasiku, kdy outsider drží, dokud mu síly stačí?

„Přesně tak to bylo, protože jsme z šancí v prvním poločase nedokázali dát gól. Soupeři pak narostlo sebevědomí a my jsme měli štěstí, protože mohli jít domácí do vedení. Přežili jsme to a pak sami naštěstí nějaké ty naše šance využili. I když v závěru jsme to zase zdramatizovali, protože jsme byli lehkovážní. Podržel nás Buďa (brankář Viktor Budinský – pozn. aut.), který ukázal, že má formu, kterou ukazuje každý den na tréninku.“

Klíčové asi bylo, že jste po hodině za stavu 0:0 přežili sólo uničovského Aleše Krče, že?

(přikyvuje) „No, pak by to asi hodně těžké... Ani 2:0 teda není žádný extra přesvědčivý výsledek, ale zaplaťpánbůh, že jsme to zvládli a vezeme postup. Chtěli bychom o poháry bojovat na obou frontách.“

Jaký byl pro vás první zápas sezony?

„Nebylo to jednoduchý ani proti třetiligovému soupeři, takže jsem rád, že budeme mít další pohárové zápasy. Hráči, kteří teď z různých důvodů tolik nenastupují v lize, aspoň budou mít další možnost se ukázat.“

A vy jste se trenérovi ukázal, abyste byl v Liberci v základu?

„To je asi otázka spíš na trenéra.“

Jak tedy vaši situaci vnímáte? Nečekalo se, že budete čekat na lavičce...

„Všem nám to klape, vyhráváme, nedostáváme góly, takže asi není třeba něco měnit. My ostatní musíme být připraveni naskočit, až bude třeba.“