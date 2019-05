Kdo bude chytat? Já ne, možná Fleišman, vtipkoval před finále Páník | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA RENTGEN: Famózní Laštůvka a pevná defenziva. Jak by Slavia mohla zaskočit Baník ve finále MOL Cupu? VŠECHNA VIDEA ZDE

Pane trenére, jak je na tom váš tým zdravotně? Předzápasový trénink absolvovali i Baroš, Diop, Granečný nebo Jánoš, což vypadá lépe než v posledních dnech...

„Po dlouhém čase nás konečně bylo hodně, navíc jsme s sebou vzali i mladého Wojatschkeho, aby se seznámil s týmem. Máme tu všechny hráče, abychom je viděli a ve středu ráno, až se probudí, zjistíme, jak na tom jsou. Až pak budeme vědět více.“

Pořadatelé přiznali, že jsou z finále nervózní a týden nespí. Jak jste na tom vy?

„Hrajeme teď skoro pořád co třetí den, takže to je frmol. Soustředíme se vždycky na následující utkání, takže nám to možná dochází až teď, co nás čeká. Když nemůžu spát, dám si jedno plzeňské pivo a k tomu prášek na spaní. Funguje to dobře. Pak se vzbudím třeba ve tři, ale aspoň si přečtu, co je ve světě nového. A pak zase usnu.“ (usmívá se)

Slávisti přiznali, že jste je v neděli překvapili rozestavením. Čím je překvapíte teď?

„Možná zase rozestavením.“

Motivace musí být velká, stačí vyhrát jediný zápas a jste v Evropské lize...

„Motivace je obrovská. Byl jsem tady se Zlínem, vyhráli jsme, pak vyhrál i Manchester United a najednou nám všechno spadlo do klína. Když Arsenal zabere, může z toho být zase základní skupina. Dnes všechna ligová mužstva od prvního kola počítají s tím, že by se tam mohli prodrat. Všichni to berou vážně, nikdo už to nepodceňuje. Dřív se to bralo úplně jinak, teď to chytlo správné grády. MOL Cup má dobrý zvuk.“

Pro vás osobně je tedy Olomouc příjemným prostředím, že?

„Vždycky se sem rád vracím, protože jsem tady šest let studoval. Znám město, prožil jsem tu krásné chvíle. Na tomto stadionu se hrály krásné zápasy a věřím, že takový bude i teď. Je to odměna pro naše fanoušky, kteří stáli za klubem i ve druhé lize a pořád jich chodí hodně. Máme jednu z nejvyšších návštěvností. Pokud by se to povedlo, bylo by to úžasné.“

