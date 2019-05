Snad bude ve finále hezký fotbal, žádná válka. Ale záleží i na sudím, ví Bořil | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA RENTGEN: Famózní Laštůvka a pevná defenziva. Jak by Slavia mohla zaskočit Baník ve finále MOL Cupu? VŠECHNA VIDEA ZDE

V jakém rozpoložení jste na Hanou po oslavách přijeli?

„Zatím žádné oslavy nebyly, jsme plně připraveni na zápas.“

Přišla po splnění jednoho cíle velká úleva?

„Spalo se mi docela v pohodě, ale abych pravdu řekl, tak jsem byl v posledních dnech nervózní. To asi každý. Jsme rádi, že jsme splnili první krok, který jsme si všichni přáli. Spadlo to z nás a teď z toho můžeme vytěžit úplné maximum – získat double. Bylo by to super, Slavia na něj čeká 77 let. A my bychom u takového úspěchu byli všichni zapsaní.“

Na Andrův stadion dorazí dva vyhlášené fanouškovské tábory, těšíte se na atmosféru?

„Hraje se na krásném stadionu, bude vyprodáno. Je to dobře pro nás všechny, protože na plném stadionu se hraje nádherně. Atmosféra bude fantastická od slávistů a baníkovců. Teď jde jen o to, aby nikdo nevběhnul na hřiště. (směje se) To má na starosti policie a sekuriťáci, ale věřím, že vše bude v pohodě.“

Co čekáte od Baníku, se kterým jste hráli před dvěma dny?

„Pro mě to bylo v neděli docela obtížné, protože hráli na pět obránců a my jsme se tam těžko dostávali. Hráli hrozně defenzivně. A když už jsme se tam dostali, neproměnili jsme šance. Byl to hodně těžký zápas, nervózní, protože jsme potřebovali neprohrát.“

Bude to jiné utkání?

„Asi podobné, ale my budeme víc v klidu. Nebudeme nervózní, už jsme takové finále hráli, takže to je pro nás možná větší výhoda. Máme větší zkušenosti než oni. Uvidíme, jak Baník nastoupí, ale když s pěti vzadu nedostali gól, tak se jim to asi osvědčilo. Připravíme se na to. Když budeme produktivní a dáme góly, vůbec se nebojím, že bychom nevyhráli.“

Baník stejně jako vy sází na agresivitu, má na to hráče. Bude finále velká válka?

(usmívá se) „Kdyby to byla válka, nebyl by to fotbal, takže já doufám, že se to nezvrtne. Záleží, jak bude pískat rozhodčí, jestli to bude pouštět nebo ne. Doufám, že finále bude ozdobeno hezkým fotbalem. Přál bych si, aby byly šance, padaly góly. Proto hrajeme fotbal.“

Dlouho jste hráli na třech frontách, do toho nadstavba. Jak jste na tom se silami, jedete na morál?

„Je to tak. Kdybych řekl, že ne, tak bych asi lhal. Je toho dost, ale hrálo se o titul, teď o double, takže únava a všechno okolo jde stranou.“

