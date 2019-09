Julius Lavický po Slavii: Chtěli jsme nepřátelskou atmosféru. Znevážení? Spíš oživení | iSport.cz

Není to tak? Máte sice registračku, ale úplně oficiální hráč nejste.

„Já jsem oficiální hráč.“

Ale trenér na vás už prozradil, že trénovat nechodíte.

„Nebyl jsem na tréninku fotbalu, ale připravoval jsem se individuálně.“

Někdo to přesto jako znevážení může brát.

„Já si to nemyslím. Pokud ta možnost je, tak proč ji nevyužít. Nebudu zastírat, že nešlo o náš zájem. Se značkou Vyšehrad a postavou Lavického obecně máme nějaké plány. Úplně v plánu jsme to neměli, ale pak takhle vyšel los, tak jsme to začali řešit víc. A myslím, že je to spíš oživení. Když si nalijeme čistého vína, myslím, že nebýt téhle události, tak nemusí přijít tolik lidí. Pořád je to třetí kolo MOL Cupu ve čtyři odpoledne na Viktorce Žižkov.“

Kdy se definitivně rozhodlo, že nastoupíte?

„Před dvěma dny, bylo to hodně narychlo. Jsem rád, užil jsem si to. Chtěli jsme docílit nepřátelské atmosféry od fanoušků Slavie, což nám krásně vyšlo. Za to jim děkuju.“

A jaké máte ze zápasu dojmy?

„Bylo to krátký. Čekal jsem, že půjdu na dýl. Měli jsme to v plánu, ale pak jsme šli velice brzo do deseti. Hrozná škoda. Červená byla za stavu 5:0 podle mě zbytečná, stačilo dát žlutou. Hráč neměl balon úplně pod kontrolou, přišlo mi to přísný. Moje doba na hřišti se tím zkrátila, takže děkuju panu rozhodčímu.“

K míči jste se pak příliš nedostal.

„Jsem se ani neohřál, deset minut (směje se). Dvakrát jsem podklouznul, a když jsem si zpracoval na kozy, tak rozhodčí fouknul do píšťalky a nazdar bazar. Chtěli jsme aspoň těch dvacet minut, tohle bylo hrozně rychlý. A za toho stavu už bylo složité cokoliv vymyslet. Měl jsem jeden náběh, kdy mi to nedal včas, ale to už je kdyby, kdyby…

Jak vás přijali spoluhráči v kabině?

„Pamatuju si jednoho, znám i Švejdíka (asistent trenéra). A pár kluků od pohledu, někde jsme se potkali… Nevím, jestli v Kozičce nebo někde jinde. Ale přijali to úplně v pohodě. Naopak naše strategie byla, že Slavia by si mohla říct, že jdeme dělat nějakou šaškárnu a nemusela hrát takový fotbal. Ale její kvality jsou bohužel i s „céčkem“, které tady nastoupilo, úplně jinde.“

Kdy vás čeká další zápas?

„Doufám, že další už nebude za Vyšehrad, ale za Spartu! Že se konečně pochlapí a koupí mě. Ale uvidíme.

Mluvil jste o plánech se značkou Vyšehrad, ty jsou jaké?

„To nemůžu říkat, nechte se překvapit.“