Berbr před finále poháru řešil sudího. A pak Královcovi i dvakrát volal

Roman Berbr se zajímal o to, kdo bude pískat poslední finále MOL Cupu mezi Libercem a Spartou. A také rozhodčímu Pavlu Královcovi před zápasem dvakrát zavolal a jednou při tom zmínil i schůzku s letenským funkcionářem Josefem Krulou. Podle webu efotbal.cz to vyplývá z části policejních spisů týkajících se současné fotbalové kauzy. Sparta nicméně jakékoliv propojení s případem Romana Berbra striktně odmítá a žádá důkladné prošetření celé kauzy.

Už před několika dny přiznal v souvislosti s probíhající fotbalovou kauzou nestandardní kontakt s Romanem Berbrem týkající se práce rozhodčích bývalý sportovní ředitel Slavie Jan Nezmar. „Jel jsem na oranžovou,“ pravil s tím, že jeho jméno má být uvedeno v policejním spisu. Nyní se případ podle zjištění webu efotbal.cz nepřímo dotkl i druhého českého fotbalového kolosu – pražské Sparty. O co má jít?

Bývalý místopředseda FAČR Roman Berbr se měl u tehdejšího místopředsedy komise rozhodčích Martina Wilczeka aktivně zajímat o to, kdo bude pískat červencové finále Mol Cupu mezi Libercem a Spartou. A zmínil při tom i schůzku se sparťanským funkcionářem a bývalým rozhodčím Josefem Krulou.

Telefonát mezi Berbrem a Wilczekem měl proběhnout 22. června, devět dní před finále. Místopředseda komise rozhodčích měl Berbrovi oznámit, že na zápas hodlá nasadit „naší jedničku“, tedy na listinách rozhodčích UEFA nejvýše postaveného českého sudího Pavla Královce.

Roman Berbr vzápětí tomuto rozhodčímu telefonoval s tím, ať se za ním zastaví. O tři dny později mu pak volal znovu. „Jenom jednoduše, jenom jednu politickou věc potřebuju, jo? Ty to pochopíš. V pondělí byl za mnou Pepa Krula,“ zmiňuje funkcionáře Sparty.

Královec mu na to odpovídá, že to chápe a Berbr podle citace z policejních spisů zveřejněných webem efotbal.cz dodává: „Jenom ho diplomaticky potřebuju a pozdravuj ho potom. A ze zbytku udělej suchej hajzl.“

Na to Královec reaguje, že „jim to nedělá problém“ a dodává: „Ať mají o čem psát.“

Co přesně tento slang v podání krále českého fotbalového podsvětí i známého sudího znamenal, se dá jen spekulovat. Královec pak nicméně ve finále, které nakonec ovládla Sparta a postoupila tak přímo do Evropské ligy, udělal jednu hrubou chybu. To když ve 31. minutě udělil sparťanu Martinu Frýdkovi jen žlutou kartu za šlápnutí na Tomáše Malínského. A verdikt nezpřísnil ani poté, co ho na to upozornilo video. Chybu přiznal až později.

Na informace uniklé z policejního spisu zareagovalo na Twitteru i vedení pražské Sparty. „Klub reaguje na informace, pocházející údajně z vyšetřovacího spisu, které se objevily v médiích. Odmítáme být spojováni s kauzou Romana Berbra. Klub neovlivňoval delegaci sudích na konkrétní zápasy, Sparta si naopak přeje důkladné prošetření celé kauzy a věří, že všichni, kteří se dopustili protiprávního a korupčního jednání, budou potrestáni,“ píše se v prohlášení letenského klubu.

Sám Josef Krula pak pro Seznam Zprávy jen krátce uvedl: „Nevím o tom, že bych měl být zmíněn v nějakém vyšetřovacím spisu. A víc celou věc nebudu komentovat.“